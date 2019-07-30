Ничего лишнего: Гринева вышла в мини-шортах на ялтинский пляж

Прихватив с собой дочь Василису, актриса Ирина Гринева отправилась в Крым к супругу Максиму Шабалину. Артистка и ее родные побывали на нескольких экскурсиях, а теперь приехали в Ялту.

Звезда опубликовала в Instagram снимок с курорта. На фото она позирует перед камерой на ялтинском пляже, из одежды лишь лиф и мини-шорты.

«Ялта. Море», – лаконично подписала Гринева пляжный кадр.

В комментариях одна из подписчиц блога поинтересовалась, узнают ли знаменитость на пляже жители города, или же она скрывает лицо под козырьком кепки и темными очками. В ответ актриса заметила, что практически не ходит на море.

Многие поклонники вновь отметили в комментариях, что артистка находится в прекрасной физической форме. Неудивительно: чтобы стать стройнее, незадолго до отпуска девушка решилась на достаточно радикальный шаг. Гринева рассказала в соцсети, что устроила себе семидневное голодание. Под присмотром медиков она употребляла только воду, делала массаж и душ Шарко, сообщал портал Teleprogramma.pro.