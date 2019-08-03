Бородина в золотых шлепках, а Нетребко в мюлях: звезды выбрали обувь на лето

Дизайнер и стилист Сергей Никулин объяснил, какие тренды ныне царят в обувной индустрии.

С момента выхода сериала «Секс в большом городе» многие девушки буквально разобрали фразы главной героини Кэрри Брэдшоу на цитаты. Одной из самых знаменитых стала эта: «Каждая женщина имеет право на туфли». Однако в жаркое время и особенно на пляже девушки предпочитают обходиться без каблуков, тем более что это никак не мешает оставаться стильной. Teleprogramma.pro выяснила, какую обувь носят знаменитости летом 2019 года.

Дизайнер и стилист Сергей Никулин пояснил, что на сегодняшний момент существует 20 направлений в обувной индустрии, которые можно объединить в три тренда. Если направления — это то, что модно один сезон, то тренды модельеры создают на более длительный срок, лет на пять.

«В обуви тренд большой идет на 70-е и 80-е годы. Это все вернулось в наши гардеробы: платья, всевозможные аксессуары, формы сумок, отделка платьев, формы пальто. Это же касается обуви. Из того времени к нам вернулся низкий каблук, острый мыс. Причем это может быть все что угодно: кеды, туфли, сабо и другое», — поделился эксперт.

По словам стилиста, в этом сезоне в моде низкий каблук, не более 5 см, но совершенно разной формы: от шпильки до квадрата. Он отметил, что такая обувь хорошо сочетается как с casual-стилем, так и с вечерним.

«Все напрямую зависит от дизайна. Если он более консервативный и сдержанный, то эту обувь можно надеть на встречу или переговоры, в ресторан или театр», — отметил Николай.

Также, по его словам, в тренде обувь из текстиля, то есть сабо, кеды и не только. «Это любая обувь, сделанная не из натуральных материалов (кожи, замши), а из рогожки, ткани, винила. Прозрачная обувь — это тоже тенденция. Уже на протяжении двух лет дизайнеры миксуют кожу с винилом и тканью, мехом и металлическими коваными элементами», — пояснил эксперт.

А третьим трендом стала спортивная обувь. По словам стилиста, это могут быть кеды на платформе, кеды с классической колодкой или спортивной. «Сейчас кеды вошли в обиход. Их спокойно носят с костюмом, классическим платьем, и абсолютно это не зазорно», — поделился Никулин.

Теперь на примере звезд узнаем, какая пляжная обувь на пике популярности летом 2019 года.

Классика всегда в моде

Отправляясь на прогулку по побережью или пляжу, уже не первый год девушки предпочитают надевать вьетнамки. Если раньше их украшали бисером, бантиками, стразами, то теперь в тренде лаконичность. Юлия Ковальчук на отдыхе в Испании гуляла именно в таких вьетнамках мятного цвета. Это и удобно, и практично. Ко всему прочему, еще и нога дышит.

А вот Ксения Собчак выбрала не только стильный леопардовый купальник, но и все те же вьетнамки, но необычные. У них одна сторона белая, а другая прозрачная. За счет этого со стороны кажется, что обувь держится лишь на одной веревочке.

Немного золота не помешает

Ксения Бородина также предпочитает удобную обувь. В этом сезоне известная телеведущая отдыхает в Италии, где и была замечена в шлепках, но не простых, а «золотых». Это тот случай, когда цвет стал изюминкой всего образа.

Одна из тех, кто продвигает тенденции в моде в Москве — фэшн-директор и байер ЦУМа Алла Вербер. В 61 год она одевается не менее стильно, чем модели. Этим летом она сменила не одну пару обуви, но золотые босоножки с небольшим каблуком покорили ее поклонников в Сети.

Шлепок много не бывает

Кстати, стать визуально выше можно и без каблука. Особой популярностью этим летом пользуются шлепки на платформе. Именно в таких ходила Нонна Гришаева на отдыхе в Греции.

А вот светская львица Надежда Оболенцева примерила бежевые шлепки с узлом спереди. В таких и маникюр можно показать, и ноге будет комфортно. А подруга девушки Светлана Бондарчук предпочла яркие шлепанцы с пяткой. Такие не слетят с ноги, если придется куда-нибудь побежать.

Хилькевич и Горбань за платформу

Звезда «Универа» Анна Хилькевич в этом году в отпуск отправилась без детей. Однако она все равно не сидела на месте, поэтому обувь предпочла не только стильную, но и удобную. Актриса выбрала не вьетнамки и не шлепки, а сандалии на платформе и со множеством ремешков с надписями. Между прочим, хороший ход, чтобы чисто зрительно казаться выше.

Мария Горбань предпочла еще более эпатажную обувь. Она надела босоножки на высокой платформе с открытым носком. За счет застежки они плотно сидели на ноге, а цвет фуксии сделал эту обувь очень запоминающейся. Такие босоножки осмелится надеть только смелая и уверенная в себе девушка.

Нетребко знает, как выделиться

Оперная дива Анна Нетребко одевается стильно не только для сцены, но и в обычной жизни. Она обожает шляпки и яркие наряды. К ним певица всегда подбирает стильную обувь. Особой любовью у нее пользуются разноцветные мюли. Одни украшены перьями, другие — бахромой. Анна подбирает их в тон к платью или аксессуарам, что смотрится очень стильно.

Какую обувь любите носить летом вы?