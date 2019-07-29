Все подсчитано: принц Гарри надевал пиджак одной и той же марки 24 раза

Похоже, что после знакомства с Меган Маркл принц Гарри перенял от нее любовь к монохромным нарядам. Фэшн-эксперты проанализировали выходы герцога Сассекского в свет и выяснили, что он предпочитает пиджаки американской марки J. Crew.

С момента встречи с Меган он надевал этот предмет гардероба целых 24 раза. При этом принц придерживается спокойной цветовой гаммы. В его распоряжении имеются пиджаки бежевого, благородного синего, голубого и серого цветов.

При этом чаще всего Гарри делает выбор в пользу серого блейзера. Стоимость одного такого предмета туалета составляет 188 фунтов стерлингов — 14,6 тысяч рублей.

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С пиджаком герцог, как правило, удачно комбинирует брюки-чинос, которые от обычных отличает узнаваемый немного укороченный силуэт и слабое сужение в зоне щиколотки или джинсы.

Для официальных мероприятий Гарри сочетает с пиджаком классические брюки, а для повседневных выходов предпочитает стиль smart-casual, пишет The Sun.

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