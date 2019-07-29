Звездный стиль

Смело! Подольская в трендовых велосипедках подчеркнула длину ног

Певица сменила несколько ярких образов на фестивале в Баку.

Смело! Подольская в трендовых велосипедках подчеркнула длину ног
Наталья Подольская. фото: globallookpress.com

Не так давно Наталья Подольская получила травму, играя с сыном Артемием в бадминтон, но это не помешало ей приехать на фестиваль «Жара» в Баку. Несколько дней она наслаждалась общением с коллегами и меняла один наряд за другим. Сначала на красной дорожке она появилась в причудливом костюме, чем смогла привлечь к себе внимание, а на следующий день уже примерила платье-комбинацию.

Позже Наталья продемонстрировала еще ряд платьев от ярко-розового до блестящего в пол. Более лаконичный, но стильный образ певица припасла для последнего дня фестиваля. На красной дорожке, а затем на сцене она появилась в белом топе и трендовых велосипедках в тон. Поверх артистка надела полупрозрачную сверкающую тонику. Как и полагается, Подольская выбрала босоножки на шпильке, чтобы выглядеть максимально женственно.

Наряд подчеркнул стройные ноги звезды, поэтому она получила много комплиментов. «Боже, какие красивые у вас ноги!», «Потрясающий лук!», «Ножки — загляденье», «Удивила», «Какая красивая», — прокомментировали пост подписчики. Впрочем, нашлись и те, кому образ Натальи показался чересчур смелым.

Напомним, что велосипедки вернулись в моду и очень популярны в этом сезоне. На «Жаре» в них также появилась Наташа Королева.

Этим летом стилисты рекомендуют обращать внимание на пудровые оттенки и анималистические принты. Подольска, как и другие знаменитости, старается следить за тенденциями моды.

А вам понравился наряд Подольской?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный стильНаталья ПодольскаяФестиваль "Жара" в Баку

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Смело! Подольская в трендовых велосипедках подчеркнула длину ног
Интересно?
Поделись с друзьями: