Смело! Подольская в трендовых велосипедках подчеркнула длину ног

Не так давно Наталья Подольская получила травму, играя с сыном Артемием в бадминтон, но это не помешало ей приехать на фестиваль «Жара» в Баку. Несколько дней она наслаждалась общением с коллегами и меняла один наряд за другим. Сначала на красной дорожке она появилась в причудливом костюме, чем смогла привлечь к себе внимание, а на следующий день уже примерила платье-комбинацию.

Позже Наталья продемонстрировала еще ряд платьев от ярко-розового до блестящего в пол. Более лаконичный, но стильный образ певица припасла для последнего дня фестиваля. На красной дорожке, а затем на сцене она появилась в белом топе и трендовых велосипедках в тон. Поверх артистка надела полупрозрачную сверкающую тонику. Как и полагается, Подольская выбрала босоножки на шпильке, чтобы выглядеть максимально женственно.

Наряд подчеркнул стройные ноги звезды, поэтому она получила много комплиментов. «Боже, какие красивые у вас ноги!», «Потрясающий лук!», «Ножки — загляденье», «Удивила», «Какая красивая», — прокомментировали пост подписчики. Впрочем, нашлись и те, кому образ Натальи показался чересчур смелым.

Напомним, что велосипедки вернулись в моду и очень популярны в этом сезоне. На «Жаре» в них также появилась Наташа Королева.

Этим летом стилисты рекомендуют обращать внимание на пудровые оттенки и анималистические принты. Подольска, как и другие знаменитости, старается следить за тенденциями моды.

А вам понравился наряд Подольской?