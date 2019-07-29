Нюша составила модный look из джинсовой куртки и мини-шорт

28-летняя Нюша вслед за другими знаменитостями побывала на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Среди приглашенных гостей отметились Ани Лорак, Валерия, Наталья Чистякова-Ионова, Денис Клявер, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Ирина Дубцова, Юлия Барановская, Жасмин, Наташа Королева, Вера Брежнева и многие другие.

На личной страничке в Instagram певица разместила свежий снимок. Для импровизированной фотосессии знаменитость выбрала джинсовую куртку и мини-шортики, поддержав моду на деним. Еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — Эвелина Хромченко — советовала представительницам прекрасного пола обратить внимание на актуальную в этом сезоне искусственно состаренную джинсу.

Свой образ исполнительница дополнила пудровыми босоножками, отдав предпочтение трендовой пастельной палитре. Напомним, что у певицы подрастает восьмимесячная дочка. Как и модель Виктория Лопырева, она рожала в Майами. В одном из интервью Нюша отметила, что не мыслит жизни без сцены и творчества. Именно поэтому певица поспешила выйти из декретного отпуска.