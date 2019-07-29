Звездный стиль

Ковальчук в мини-платье с перьями зажигательно станцевала в Баку

Певица посетила фестиваль «Жара» вместе с мужем Алексеем Чумаковым.

Ковальчук в мини-платье с перьями зажигательно станцевала в Баку
Юлия Ковальчук. фото: globallookpress.com

Юлия Ковальчук этим летом успевает давать концерты и отдыхать с семьей в Испании. В конце июля певица отправилась на фестиваль «Жара» в Баку вместе с мужем Алексеем Чумаковым. 27 июля они появились на красной дорожке, держась за руки. Артистка выбрала образ принцессы, нарядившись в легкое платье пудрового цвета.

На фестивале Юлия выступила не только в роли певицы, но и ведущей. На вечеринке «Муз-ТВ», которая состоялась в день закрытия мероприятия, девушка появилась на публике уже в мини-платье с глубоким декольте и игривой юбкой из перьев. Образ она дополнила серебристыми босоножками на шпильке. Ковальчук зажигательно танцевала с коллегой.

«Начну с конца: вот так заканчивался мой 18-часовой рабочий день. Провела дискотеку в Баку и шквал теплых эмоций от зрителей получила сполна», — поделилась артистка.

Поклонники пришли в восторг от наряда Ковальчук. Многие также не могли ни восхититься ее пластичностью и чувством ритма. «Вау, молодец! Настоящая артистка!», «Это сильно», «Классные», «Великолепно выглядите», «Великолепно выглядите», «Зажигательно», «Молодцы, после 18 часов работы, ещё есть порох!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что гостями фестиваля в этом году стали и другие звезды: Любовь Успенская, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Нюша, Кети Топурия, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Юлия Барановская и другие известные персоны.

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Ковальчук в мини-платье с перьями зажигательно станцевала в Баку
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