Звездный стиль

Ярко и стильно: Лобода предпочла в Баку спортивный образ

Певица в очередной раз похвасталась своей стройной фигурой.

Ярко и стильно: Лобода предпочла в Баку спортивный образ
Светлана Лобода/instagram.com/lobodaofficial/

Популярная певица Светлана Лобода в последнее время смело экспериментирует со своим образом. Этому явно способствует ее стройная фигура, которую она не преминула лишний раз продемонстрировать в столице Азербайджана Баку.

Для дневной прогулки звезда выбрала расслабленный спортивный образ: короткий топ, белые кроссовки и оригинальная ярко-красная бейсболка со «шлейфом».

«Мне нравится, как дышится здесь», — подписала снимок 36-летняя Лобода в Instagram.

Интересно, что накануне в Санкт-Петербурге знаменитость выбрала абсолютно закрытый образ — черный oversize-костюм, белая майка, кеды и круглые очки.

Возможно, на выбор одежды повлияли прагматичные причины. Певица настолько самоотверженно отдает всю себя зрителям на концертах, что после зажигательных танцев на сцене, на ее ногах появляются гематомы, которые можно скрыть только брюками.

А когда нет проблем со здоровьем, Светлана делится с подписчиками снимками, где они могут полюбоваться ее фигурой во всей красе. Так, во время недавнего отдыха на яхте певица с удовольствием позировала в открытом купальнике.

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Ярко и стильно: Лобода предпочла в Баку спортивный образ
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