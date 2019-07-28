Прогулка по Парижу: Литвинова выбрала трендовое платье в горох от Balenciaga

Рената Литвинова продолжает наслаждаться отдыхом в Париже и демонстрировать поклонникам свои наряды, которые она выбирает для прогулок по столице любви и моды.

В этот раз 52-летняя актриса выбрала элегантное черное платье в мелкий горошек от своего любимого бренда Balenciaga. Стильный образ Литвинова дополнила черными туфлями-лодочками на высоком каблуке. Отметим, что принт в горох сейчас является одним из самых актуальных в мире моды.

Российская актриса также рассказала подписчикам в Instagram, что изнуряющая жара наконец-таки ушла из французской столицы.

«Жара ушла», — подписала серию снимков с прогулки по Парижу 52-летняя артистка.

Большинство поклонников пришли в восторг от нового образа Ренаты Литвиновой и осыпали актрису комплиментами.

«Шикарно, и женщина, и платье, и фото», «Самая красивая и стильная», «Куколка», «Какая красивая фигура», «Какое платье», — отметили подписчики в комментариях.

Несколько дней назад Рената Литвинова выбрала ретро-образ для прогулки по французской столице. Тогда актриса надела женственное платье с цветочным принтом от Balenciaga и сделала укладку в стиле 40-х годов.