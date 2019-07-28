Звездный стиль

Прогулка по Парижу: Литвинова выбрала трендовое платье в горох от Balenciaga

Поклонники оценили элегантный образ актрисы.

Прогулка по Парижу: Литвинова выбрала трендовое платье в горох от Balenciaga
Рената Литвинова / global look press

Рената Литвинова продолжает наслаждаться отдыхом в Париже и демонстрировать поклонникам свои наряды, которые она выбирает для прогулок по столице любви и моды.

В этот раз 52-летняя актриса выбрала элегантное черное платье в мелкий горошек от своего любимого бренда Balenciaga. Стильный образ Литвинова дополнила черными туфлями-лодочками на высоком каблуке. Отметим, что принт в горох сейчас является одним из самых актуальных в мире моды.

Российская актриса также рассказала подписчикам в Instagram, что изнуряющая жара наконец-таки ушла из французской столицы.

«Жара ушла», — подписала серию снимков с прогулки по Парижу 52-летняя артистка.

Большинство поклонников пришли в восторг от нового образа Ренаты Литвиновой и осыпали актрису комплиментами.

«Шикарно, и женщина, и платье, и фото», «Самая красивая и стильная», «Куколка», «Какая красивая фигура», «Какое платье», — отметили подписчики в комментариях.

Несколько дней назад Рената Литвинова выбрала ретро-образ для прогулки по французской столице. Тогда актриса надела женственное платье с цветочным принтом от Balenciaga и сделала укладку в стиле 40-х годов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Balenciagaмодный образПарижРената Литвинова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Прогулка по Парижу: Литвинова выбрала трендовое платье в горох от Balenciaga
Интересно?
Поделись с друзьями: