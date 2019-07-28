Звездный стиль

Подольская примерила сверкающее синее платье на фестивале «Жара»

Певица не пожалела, что приехала в Баку.

Подольская примерила сверкающее синее платье на фестивале «Жара»
Наталья Подольская / global look press

В столице Азербайджана подходит к концу ежегодный музыкальный фестиваль «Жара», гостями которого стали самые топовые артисты России и других стран. Одной из участниц мероприятия стала Наталья Подольская. 37-летняя певица прилетела в Баку, несмотря на недавнюю травму, полученную во время игры в бадминтон с сыном.

За время фестиваля Подольская продемонстрировала несколько ярких нарядов. Так, в день открытия она блистала в необычном голубом костюме с серебристыми вставками. Также Наталья появлялась на публике в платье-ночнушке телесного цвета с необычным принтом.

В этот раз 37-летняя певица предстала перед поклонниками в более элегантном образе. На своей странице в Instagram Подольская опубликовала фото, на котором она позирует в длинном сверкающем платье насыщенного синего цвета с оголенными плечами.

Также Наталья призналась, что ей очень нравится на фестивале, который поюуждает артистов постоянно перевоплощаться.

«Спасибо за супер крутой день @zharafest и @zharatv, который превращает артиста за один день в чемпиона перевоплощений. Я испытала своё настоящее артистическое счастье второй год подряд», — подписала новое фото певица.

Многие поклонники оценили элегантный образ Натальи и осыпали ее комплиментами.

«Красивая какая», «Шикарная», «Богато, очень идет это платье!», «Очень красивое платье! Наша королева», «Наташа, ты красотка», — отметили подписчики в комментариях.

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Тэги:

модный образНаталья ПодольскаяплатьеФестиваль "Жара" в Баку

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Подольская примерила сверкающее синее платье на фестивале «Жара»
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