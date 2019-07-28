Худая и дерзкая: Елка предстала перед поклонниками в «огненном» имидже

Певица Елка появилась перед своими поклонниками в Instagram в новом образе: яркий красный парик, солнечные очки с алыми линзами и такой же огненный спортивный костюм. Часть из подписчиков певицы в Instagram заметила, что на фото она сильно похожа на Леди Гагу.

Как оказалось, новый образ Елизаветы Вольдемаровны, как она сама себя любит называть, создан специально для нового клипа певицы. В прямом эфире в своем блоге Елка призналась, что яркий макияж для видео в красно-коричневых тонах, с выраженными скулами и подчеркнуто томным взглядом она сделала сама. И добавила: «Это очень дорого!».

Певица также призналась, что в последнее время она много работала, так как спешила завершить все дела перед отпуском и ей даже некогда было сделать маникюр. Усталый вид Елки не остался незамеченным поклонниками. Кое-кто отметил, что звезда российской сцены сильно похудела, а еще стала ассоциироваться с типичной инстамоделью.

Тем не менее, певица передала пламенный привет всем, кто ее поддерживал в непростые рабочие будни, и сообщила, что уезжает отдыхать с родней в спортлагерь, подчеркивая, что это не шутка. «Может, заспамлю, может, заленюсь, пока не знаю. Буду скучать, но это скучание необходимо, чтобы не лукавить, когда говорю вам слова любви. А вы тоже выжимайте из этого лета максимум. Я вас очень люблю. Берегите себя», — написала Елка.