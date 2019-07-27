Лобода в брючном костюме устроила фотосессию с ламами

Светлана Лобода продолжает гастролировать по городам России. На этот раз певица приехала в Санкт-Петербург. Для комфортной поездки Лобода выбрала черный oversize-костюм с белой майкой, кедами и круглыми очками. Расслабленный образ одновременно удобен и при этом смотрится стильно.

После того, как Светлана Лобода вышла из поезда, её тут же встретили фанаты. Звезда раздала автографы и сфотографировалась с поклонниками, в замен получив букет. А затем Лобода повстречалась с двумя прекрасными ламами. Певица не смогла устоять перед обаятельными животными и сделала снимок.

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Последний крупный концерт прошел у Светланы Лободы в Нижнем Новгороде. Более 40 тысяч человек посетили выступление звезды. Певица осталась довольна, но после концерта возникла небольшая проблема. Все ноги певицы были в синяках. После зажигательных танцев на сцене и опасного трюка на машине Лобода скрывала гематомы под брючными костюмами.