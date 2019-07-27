Звездный стиль

Орбакайте дополнила лаконичное платье-макси блестящей накидкой

Для нового появления на красной дорожке фестиваля в Баку певица выбрала стильный образ.

Орбакайте дополнила лаконичное платье-макси блестящей накидкой
Кристина Орбайкате. фото: globallookpress.com

Кристина Орбакайте всегда следит за собой и не боится экспериментировать с имиджем. После поездки в Майами этим летом певица первым делом наведалась к другу — известному стилисту Владу Лисовцу. Он обновил ей стрижку. Счастливая и преобразившаяся артистка вскоре уехала в баку на фестиваль «Жара». Как и многие ее коллеги, дочка Аллы Пугачевой взяла с собой ни один наряд.

27 июля артистка появилась на красной дорожке. Она облачилась в лаконичное черное платье-макси с акцентом на талии в виде тонкого переливающегося пояса. Наряд Кристина дополнила накидкой из прозрачной ткани, переливающейся на свету. В соцсети она опубликовала видео, на котором кружится в платье и размахивает руками словно крыльями.

«Перелетная птица в переливах фестивальной ночи!», — написала артистка. поклонники пришли в восторг от ее нового образа. «Очень красиво, один из лучших нарядов и образов на жаре. Как всегда со вкусом! Браво!», «Очень красиво! По-королевски!», «Такая элегантная и красивая!», «Восхитительно», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что ранее  Кристина появилась на публике в черном платье с серебристым отливом и оголенным плечом. Певица тогда дополнила образ лаконичным широким ремнем.

А для выступления на сцене Орбайкате уже предпочла черное блестящее боди. Наряд подчеркнул стройную и подтянутую фигуру знаменитости. Она легко передвигалась по сцене и зажигательно танцевала.

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звездный стильКристина ОрбакайтеФестиваль "Жара" в Баку

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Орбакайте дополнила лаконичное платье-макси блестящей накидкой
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