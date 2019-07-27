Подольская в платье-ночнушке отметилась на фестивале «Жара»

Певица недавно получила травму, но это не помешало ей приехать в Баку.

Наталья Подольская этим летом успела отдохнуть в Испании с семьей. Она много гуляла с мужем Владимиром Пресняковым и играла с сыном Артемием. Однако во время игры в бадминтон певица потянула спину и едва смогла справиться с болью. После этого несколько дней артистка не вставала с кровати. Но даже травма не помешала девушке приехать в Баку. Она просто не могла пропустить фестиваль «Жара».

С собой Наталья привезла несколько нарядов. В день открытия фестиваля она блистала в необычном голубом костюме с серебристыми вставками. Наряд подчеркнул женственную фигуру певицы. А 27 июля артистка опубликовала новое фото, на котором уже предстала в более пикантном образе. Она облачилась в платье-ночнушку телесного цвета с необычным принтом. Со стороны казалось, что на ткани кто-то ручкой нарисовал рисунки и сделал надписи. Подол украшали кружева.

Подольская позировала у сцены. По всей видимости, кадр был сделан во время репетиции выступления. Поклонники пришли в восторг от ее наряда. «Платье отпад», «Как же ты хороша!», «Какая нежность», «Наташа, очень симпатичное платье!», «Выглядите потрясающе», — прокомментировали пост подписчики. Позже для бранча Певица вновь сменила образ, надев ярко-розовое платье с поясом.

Напомним, что на фестивале собрались такие звезды, как Вера Брежнева, Лолита Милявская, Анита Цой, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Кети Топурия и другие известные персоны. Каждая девушка захватила с собой целый чемодан платьев, чтобы каждый вечер появляться в новом образе. В этом году самым популярным цветом нарядов у гостей мероприятия стал белый.