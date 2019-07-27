Звездный стиль

Чурикова продемонстрировала четыре стильных образа на фестивале в Баку

Телеведущая попросила поклонников оценить ее наряды.

Чурикова продемонстрировала четыре стильных образа на фестивале в Баку
Яна Чурикова. фото: globallookpress.com

Яна Чурикова всегда старается находиться в гуще событий. Также она активно ведет соцсети, где делится последними новостями и своими наблюдениями. Телеведущая то гуляет в парке, то дефилирует на красной дорожке, поэтому скучать ей не приходится. Многие помнят, как раньше она вела «Фабрику звезд». Уже в то время женщина любила сменить несколько нарядов за вечер, чтобы впечатлить зрителей.

В этом году Яна стала частью фестиваля «Жара» в Баку. «Рабочий сцены к бою готов. А что вы думаете , ведущий — как раз про это , а не про звездность и гламур. Учим спонсорские устники , продумываем стратегию подводок. Форма одежды соответствующая», — делилась телеведущая, после первого дня работы на мероприятии.

«Единственное, на тему чего я парюсь в одежде — это выглядеть уместно. „Модно“ для меня не так важно , как „стильно“. Мой гардероб — разумная комбинация масс-маркет брэндов, добротных вещей неизвестных производителей и совсем немного luxury», — призналась Чурикова.

Позже она показала четыре наряда, которые сменила за два дня фестиваля. Женщина попросила поклонников оценить ее образы. На первом фото она позирует в бардовом платье с блестками на ковровой дорожке. Пикантные вырезы по бокам подчеркнули талию Яны. На другом фото ведущая уже предстала в более удобном наряде: черном костюме с ярко-розовым воротником и босоножками в тон. Деловой, но в то же время игривый образ — это любимый стиль Чуриковой.

Второй костюм женщины имел серебристый отлив, а его рукава и воротник украшали бирюзовые перья. И напоследок Яна припасла черное платье с леопардовым жакетом. Поклонники единогласно решили, что вечернее платье с блестками смотрелось на ведущей эффектнее всего. Также многим понравится костюм с перьями.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный стильФестиваль "Жара" в БакуЯна Чурикова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Чурикова продемонстрировала четыре стильных образа на фестивале в Баку
Интересно?
Поделись с друзьями: