Чурикова продемонстрировала четыре стильных образа на фестивале в Баку

Яна Чурикова всегда старается находиться в гуще событий. Также она активно ведет соцсети, где делится последними новостями и своими наблюдениями. Телеведущая то гуляет в парке, то дефилирует на красной дорожке, поэтому скучать ей не приходится. Многие помнят, как раньше она вела «Фабрику звезд». Уже в то время женщина любила сменить несколько нарядов за вечер, чтобы впечатлить зрителей.

В этом году Яна стала частью фестиваля «Жара» в Баку. «Рабочий сцены к бою готов. А что вы думаете , ведущий — как раз про это , а не про звездность и гламур. Учим спонсорские устники , продумываем стратегию подводок. Форма одежды соответствующая», — делилась телеведущая, после первого дня работы на мероприятии.

«Единственное, на тему чего я парюсь в одежде — это выглядеть уместно. „Модно“ для меня не так важно , как „стильно“. Мой гардероб — разумная комбинация масс-маркет брэндов, добротных вещей неизвестных производителей и совсем немного luxury», — призналась Чурикова.

Позже она показала четыре наряда, которые сменила за два дня фестиваля. Женщина попросила поклонников оценить ее образы. На первом фото она позирует в бардовом платье с блестками на ковровой дорожке. Пикантные вырезы по бокам подчеркнули талию Яны. На другом фото ведущая уже предстала в более удобном наряде: черном костюме с ярко-розовым воротником и босоножками в тон. Деловой, но в то же время игривый образ — это любимый стиль Чуриковой.

Второй костюм женщины имел серебристый отлив, а его рукава и воротник украшали бирюзовые перья. И напоследок Яна припасла черное платье с леопардовым жакетом. Поклонники единогласно решили, что вечернее платье с блестками смотрелось на ведущей эффектнее всего. Также многим понравится костюм с перьями.