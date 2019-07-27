Звездный стиль

Жасмин в черном платье от Dolce & Gabbana посетила «Жару»

Наряд певицы вызвал восхищение даже у ведущих фестиваля.

Жасмин в черном платье от Dolce & Gabbana посетила «Жару»
Жасмин. фото: globallookpress.com

25 июля в Баку стартовал фестиваль «Жара». Это мероприятие вновь привлекло внимание звезд. В первый день на красной дорожке можно было увидеть Веру Брежневу, Юлию Барановскую, Филиппа Киркорова, Аниту Цой и других известных персон. Девушки устроили настоящую битву нарядов. Одни выбрали платья по короче, а другие по длиннее. Ольга Бузова смогла выделиться и порой за вечер умудрялась сменить по три-четыре образа.

Посетила светское мероприятие и певица Жасмин. Заслуженная артистка России появилась на ковровой дорожке в пышном черном платье с рюшами и ниспадающими плечиками от Dolce & Gabbana. Образ она дополнила неброским макияжем, а волосы собрала в пучок. Поклонникам пришелся по вкусу ее наряд. Многие назвали девушку прекрасным черным лебедем. Ведущие фестиваля, которые встречали гостей, тоже восхитились платьем Жасмин, и не оставили звезду ее без комплиментов.

Позже девушка насладилась вечером. Она танцевала, наблюдала за выступлениями коллег и, конечно, сама поднялась на сцену. Вместе со Стасом Михайловым артистка исполнила трек «Любовь призрак». Для выступления Жасмин переоделась в эффектный наряд — черно-белый комбинезон с блестками. Зрители встретили дуэт бурными аплодисментами.

Напомним, что фестиваль продлится до 28 июля. В столицу Азербайджана продолжают слетаться знаменитости. Хозяином мероприятия является Эмин Агаларов. Он проводит время с гостями и следит за тем, чтобы всем было весело и комфортно. Днем проходят репетиции, а уже вечером начинается шоу.

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звездный стильпевица ЖасминФестиваль "Жара" в Баку

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Жасмин в черном платье от Dolce & Gabbana посетила «Жару»
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