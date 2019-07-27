Звездный стиль

Виктория Боня вслед за Шпицей примерила платье-халат

Экс-участница «Дома-2» приняла участие в импровизированной фотосессии.

Виктория Боня вслед за Шпицей примерила платье-халат
Виктория Боня (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

39-летняя Виктория Боня вслед за Екатериной Шпицей отдала предпочтение платью-халату. Экс-участница «Дома-2» приняла участие в импровизированной фотосессии, предложив подписчикам выбрать понравившийся им кадр из двух предложенных вариантов.

«Какая фотка лучше… Где стоя или сидя на лавочке?!!» — обратилась к верным почитателям бывшая возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита.

В недавнем интервью, рассуждая о своей красоте, Виктория Боня заявила, что выглядит лучше многих двадцатилетних девушек благодаря постоянному уходу за собой. Модель тщательно следит за всеми бьюти-новинками. Кроме того, знаменитость особое внимание уделяет фешн-индустрии. Сама Боня выступила в качестве дизайнера, представив собственную линию женской одежды.

Екатерина Шпица позировала в лимонном платье-халатике (Фото: Instagram.com/katerinashpitsa)

К слову, ранее платье-халат модного в этом сезоне лимонного оттенка надевала Екатерина Шпица. В интервью Teleprogramma.pro стилист и модельер Глеб Винокуров подметил, что этот солнечный цвет будет отлично сочетаться с горошком. Кроме того, дизайнер предостерег модниц от выбора монохромной (однотонной, — Прим. ред.) палитры, посоветовав разбавлять лимонный оттенок другими яркими тонами.

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Виктория Боня вслед за Шпицей примерила платье-халат
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