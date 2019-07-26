Акцент на ножки: Бузова позировала в алых мини-шортах в Баку

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова стала гостьей музыкального фестиваля «Жара» в Баку. На личной страничке в Instagram экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова поделилась свежим снимком из недавней импровизированной фотосессии.

Для выхода в свет певица выбрала алые мини-шортики и топ с открытыми плечами той же цветовой палитры. Ольга отдала предпочтение монохромному стилю, надев красные босоножки на шпильке. Белокурые локоны телеведущая собрала в высокий хвост.

Ни для кого не секрет, что Ольга Бузова особое внимание уделяет своей внешности — в частности фигуре. Несмотря на плотный гастрольный и съемочный график, знаменитость старается не пропускать ежедневных тренировок в спортзале. В новой фотосессии телеведущая подчеркнула фигуру мини-шортами, сделав акцент на длине ног.

Ранее певица жаловалась на то, что из-за загруженных будней она едва успевает сходить на массаж и посетить салон красоты для того, чтобы освежить маникюр. После расставания с Дмитрием Тарасовым телеведущая так и не смогла найти мужчину, который стал бы для нее идеальным кандидатом в мужья.

больше по теме Бузова надела пышное платье и диадему для красной дорожки в Баку Телеведущая продолжает удивлять гостей фестиваля «Жара» своими образами.

При этом певица не скрывает, что все еще мечтает о простом женском счастье. После того, как бывший муж Ольги получил развод, он сделал предложение руки и сердца модели из Ростова-на-Дону Анастасии Костенко. Вскоре девушка родила спортсмену дочку Милану.