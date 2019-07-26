Звездный стиль

Стильная мама: Кудрявцева отправилась на прогулку с дочерью в салатовой мини-юбке

Машенька появилась на свет, когда ее маме уже исполнилось 47 лет.

Стильная мама: Кудрявцева отправилась на прогулку с дочерью в салатовой мини-юбке
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева не скрывает: она вполне довольна своей внешностью и не видит причин для того, чтобы ограничивать обеденное меню. В отличие от балерины Анастасии Волочковой, которая уже много лет не ест мучные изделия, ведущая программы «Секрет на миллион» не представляет свою трапезу без хлеба. Кроме того, возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова балует близких домашней выпечкой.

Избранница Кирилла Сафонова — экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева — в комментариях под одним из постов Кудрявцевой уверяла подписчиков, что телеведущая ко всему прочему может сварить пельмени.

Скептически относится к голодовкам и супермодель Ирина Шейк. Знаменитость не видит смысла питаться одной «маковой» росой. Судя по всему, этой же точки зрения придерживается и невестка Аллы Пугачевой — модель Алена Краснова. Избранница старшего внука Примадонны — музыканта Никиты Преснякова — на каникулах позволила себе полакомиться фастфудом и пиццей.

На личной страничке в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала свежие снимки: на одном из них сама телеведущая позирует в салатовой мини-юбке и майке с принтом. Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова также подобрала солнцезащитные очки и желтые пляжные тапочки. В таком образе ведущая шоу «Секрет на миллион» отправилась на прогулку с дочкой Машей. Свою наследницу Лера нарядила в белый сарафан в желтый горошек, не забыв о косынке и детских бусах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные детиЛера Кудрявцева

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стильная мама: Кудрявцева отправилась на прогулку с дочерью в салатовой мини-юбке
Интересно?
Поделись с друзьями: