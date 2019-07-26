Стильная мама: Кудрявцева отправилась на прогулку с дочерью в салатовой мини-юбке

Машенька появилась на свет, когда ее маме уже исполнилось 47 лет.

48-летняя Лера Кудрявцева не скрывает: она вполне довольна своей внешностью и не видит причин для того, чтобы ограничивать обеденное меню. В отличие от балерины Анастасии Волочковой, которая уже много лет не ест мучные изделия, ведущая программы «Секрет на миллион» не представляет свою трапезу без хлеба. Кроме того, возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова балует близких домашней выпечкой.

Избранница Кирилла Сафонова — экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева — в комментариях под одним из постов Кудрявцевой уверяла подписчиков, что телеведущая ко всему прочему может сварить пельмени.

Скептически относится к голодовкам и супермодель Ирина Шейк. Знаменитость не видит смысла питаться одной «маковой» росой. Судя по всему, этой же точки зрения придерживается и невестка Аллы Пугачевой — модель Алена Краснова. Избранница старшего внука Примадонны — музыканта Никиты Преснякова — на каникулах позволила себе полакомиться фастфудом и пиццей.

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На личной страничке в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала свежие снимки: на одном из них сама телеведущая позирует в салатовой мини-юбке и майке с принтом. Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова также подобрала солнцезащитные очки и желтые пляжные тапочки. В таком образе ведущая шоу «Секрет на миллион» отправилась на прогулку с дочкой Машей. Свою наследницу Лера нарядила в белый сарафан в желтый горошек, не забыв о косынке и детских бусах.