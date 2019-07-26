Звездный стиль

Ани Лорак в необычном платье с вышивкой покорила красную дорожку

Певица исполнила на фестивале «Жара» песню из нового альбома «Я тебя жала».

Ани Лорак в необычном платье с вышивкой покорила красную дорожку
Ани Лорак. фото: globallookpress.com

25 июля в Баку состоялось открытие фестиваля «Жара». Это мероприятие не первый год привлекает к себе внимание общественности. Как и раньше, в столицу Азербайджана съехались многочисленные звезды отечественного шоу-бизнеса: Вера Брежнева, Юлия Барановская, Филипп Киркоров, Кети Топурия, Валерия, Ольга Бузова и другие известные персоны. Не могла пропустить фестиваль и несравненная Ани Лорак.

На репетиции она появилась в белом костюме. Певица была на каблуках, хотя вечер намечался долгий. Позже артистка переоделась. На красной дорожке она предстала в необычном платье из прозрачной ткани с ажурной вышивкой. Юбка наряда была пышной, а бюстье подчеркнуло декольте Лорак. Поклонники пришли в восторг от ее наряда.

«Супер, куколка, красотка», С ума сойти можно«, «Лучший наряд», «Великолепный образ! Королева сегодняшнего вечера», «Принцесса», — прокомментировали снимок с фестиваля подписчики. А сама певица рассказала журналистам, что готовится выпустить новый альбом уже этой осенью. На мероприятии она выступила  с новой песней «Я тебя жала», а также спела вместе с Григорием Лепсом хит «Зеркала».

К слову, белый цвет в этом году выбрала не только Лорак. Брежнева блистала в лаконичном топе и юбке светлого оттенка, а вот Топурия предпочла прозрачное платье с вышивкой и перьями, которое смотрелось очень пикантно на солистке группы «А’Студио».

А вам чей образ понравился больше всего?

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Ани ЛоракАни Лорак фотозвездный стильФестиваль "Жара" в Баку

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Ани Лорак в необычном платье с вышивкой покорила красную дорожку
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