«Жара-2019»: Каменских показала «попу как у Ким», а Валерия — причёску, как у Пугачевой

Портал Teleprogramma.pro собрал самые яркие образы звёзд на фестивале в Баку.

Совсем как дома. Именно такой девиз могли бы использовать многочисленные российские артисты, принимающие участие в Международном музыкальном фестивале «Жара», который проходит 25-28 июля в столице Азербайджана — Баку. Количество наших звезд, приглашенных на фестиваль, просто зашкаливает, равно как и уровень оказанного им гостеприимства.

В таких условиях артистам оставалось лишь одно — показать себя во всей красе на сцене и красной ковровой дорожке. Что они, собственно и сделали. Портал Teleprogramma.pro собрал самые интересные наряды, в которых наши знаменитости блистают на фестивале.

От нижнего белья до черно-белой клетки

Ани Лорак в первый вечер фестиваля «выгуляла» в Баку два красивых платья. Первое было кружевным и объемным, похожим на накрахмаленные вязаные кашпо, стоявшие много лет назад в домах наших прабабушек. В нем она позировала на красной дорожке. Во втором платье, тоже белом, но коротком, с бахромой, глубоким декольте и вырезом от бедра, она чуть позже вышла на сцену «Жары».

Настя Каменских прошлась по дорожке фестиваля в комплекте, состоящем из платья и пиджака цвета «розовая зебра». Для сцены же девушка, порадовавшая гостей фестиваля зажигательной песней «Попа как у Ким», выбрала куда более откровенный наряд. Если не считать поясных сумок, бахромы и прозрачных рукавов, можно сказать, что она пела в одном нижнем белье и ботфортах.

Певица Валерия такой смелостью, как Каменских, не отличается. В этот вечер она была в черном и блестящем комплекте: штаны и кофта в сеточку, да еще и с тонированными в розовый цвет волосами. Подписчики на её странице похвалили оригинальный образ звезды и отметили, что с этой причёской она похожа на нашу Примадонну — Аллу Пугачёву.

Дочь Пугачёвой Кристина Орбакайте тоже прошлась по ковровой дорожке фестиваля. На певице было длинное черное платье с одним прозрачным рукавом и черным ремнем, подчеркнувшим просто идеальную для её 48 лет фигуру. Платье отлично дополняли серёжки в тон и большое ажурное кольцо на пальце.

У певицы Глюкозы, она же — Наталья Чистякова-Ионова, похоже, проснулась любовь к чёрно-белой клетке. В прошлые выходные в клетчатом платье она пела на свадьбе режиссера Резо Гигинеишвили и бизнесвумен Надежды Оболенцевой, а теперь эта же клетка, но более крупная, приехала вместе с Натальей в Баку.

Скромная Бузова решила слиться с красной дорожкой

Об Ольге Бузовой стоит рассказать отдельно. Дело в том, что ведущая «Дома-2» очень тщательно готовилась к фестивалю «Жара», взяв с собой не один чемодан с нарядами. Вечером 24 июля она вылетала из столичного аэропорта Домодедово вместе с коллегами по музыкальному цеху — Любовью Успенской, Артиком и Асти. Все четверо в дорогу оделись в спортивном стиле — майки, лосины, шорты. Всё очень яркое и известных брендов. При виде такой картины в комментариях тут же оживились хейтеры.

«О, Боже… Как в Кащенко*. Ладно девчонки, но этот бугай… Одет как клоун… Очень редко сейчас увидишь людей, со вкусом одетых, на сцене… Жаль… Возвращаемся к эпохе шутов», — пишет пользователь @mixali4enko.

Уже утром Ольга в красном топе (или боди) и светлых джинсовых шортах прогуливалась по берегу Каспийского моря, а вечером в платье со шлейфом, опять же красного цвета, она появилась на ковровой дорожке фестиваля. Появление её было не столь фееричным, как на премии «МУЗ-ТВ» — обошлось без верблюдов и евнухов. Зрители это одобрили — Олю давно просят быть скромнее и проще, и она, возможно, решила прислушаться.

После прохода по дорожке Бузова переоделась в короткое серебристое платье на бретельках, дополнив его серебристыми сережками с перьями. Во время собственного выступления она была в комбинезоне под цвет кожи и оригинальном наряде из цепей. Волосы Ольги были заплетены в косички.

Ольга пела песню «Водица» и плескалась в воде. Из-за этого на ее комбинезоне под цепями проявились мокрые пятна, что смотрелось не очень аккуратно. Те, кто выступления не видел, посмотрев на фото Ольги, решил, что она вспотела. И это тоже было бы неудивительно — жара, однако!

После концерта, высушив волосы и стянув с себя цепи, телеведущая надела коралловый топ и такого же цвета юбку-шорты, и вместе со своим PR-директором Антоном поехала на afterparty к Эмину, где наконец-то смогла первый раз за день поесть.

Киркоров и Зиверт изобразили Леона с Матильдой

Артисты-мужчины тоже не отстают от наших красавиц. Один из них — «король» отечественной попсы Филипп Киркоров. Вместе со своими детьми Мартином и Аллой-Викторией он прилетел в столицу Азербайджана прямиком из Сочи. В дороге Киркоров был одет в веселый летний костюм Dolce&Gabbana. Примерно в таком же костюме он вместе с Николаем Басковым вечером 25 июля пел «Ибицу».

Более оригинальный наряд был придуман для их дуэта с Юлией Зиверт — Филипп и его 28-летняя партнерша были одеты в черное, как герои Жана Рено и Натали Портман в фильме «Леон». Старшее поколение, впрочем, оказалось не в теме, и решило, что Филипп Бедросович играет роль кота Базилио из совсем другой истории.

Перед исполнением своего главного хита этого лета — песни «Стеснение пропало» — певец переоделся в серебристый костюм-тройку от всё того же модного дома Dolce&Gabbana.

Григорий Лепс, который является одним из организаторов фестиваля, на открытие «Жары» выбрал по-летнему яркий образ — розовый пиджак с коралловой рубашкой и красным галстуком.

Главный организатор — Эмин Агаларов, ежегодно тратящий на «Жару» несколько миллионов долларов, в четверг вечером вышел на сцену в чёрном. Он закрывал программу дня песней «Азербайджан», которая напомнила гостям, что хоть все кругом и говорят на русском языке, но фестиваль всё же проходит не в России, а у наших гостеприимных соседей.

* Московская психиатрическая больница № 1, до 1994 года носившая имя П.П. Кащенко.