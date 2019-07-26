Звездный стиль

«Жестко или нежно?»: Седокова показала необычную татуировку на руке

Оказалось, что рисунок временный. 36-летняя певица предстала на фото в дерзком готическом образе.

«Жестко или нежно?»: Седокова показала необычную татуировку на руке
Анна Седокова/instagram.com/annasedokova/

Анна Седокова не устает в социальной сети продолжать экспериментировать с имиджем, пробуя самые разные варианты и делясь соответствующими фото с подписчиками. На этот раз Анна решилась на смелый эксперимент, представ в стиле готической красавицы.

На снимке, который Анна выставила в своем Instagram, из одежды на ней только черный бюстгалтер, куртка-косуха и браслет на запястье. Одна рука полностью разрисована временным тату. Бледное лицо и активный макияж глаз «поддерживают» готический стиль.

«Да или нет? Сверху или снизу? Жестко или нежно? Отвечай», — в подписи к фото певица явно заигрывает с фанатами, вызывая их на активные комментарии, которые не заставили себя долго ждать.

Помимо этого, на днях Анна разместила бьюти-видео о том, как она красит губы. Девушки могут взять на заметку полезный совет о том, как с помощью карандаша зрительно сделать губы более пухлыми.

«Пухлые сексуальные губы за 3 минуты. Когда в 600-й раз я прочла о себе в комментах, что мне пора остановится накачивать губы, я поняла, что пора открыть карты и показать, как я их «накачиваю», — подписала видео певица в Instagram.

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Анна Седоковакуртка-косухапевицататуировка

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«Жестко или нежно?»: Седокова показала необычную татуировку на руке
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