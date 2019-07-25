Выбор монохромных нарядов предопределил будущее Меган Маркл

Королевский биограф рассказал, как определенный стиль в одежде повлиял на жизнь герцогини Сассекской.

Автор книги «Меган: Голливудская принцесса» Эндрю Мортон заявил, что любовь герцогини Сассекской к однотонным нарядам предопределил ее будущее.

По его словам, будущая супруга принца Гарри сделала выбор в пользу монохромной одежды еще перед поступлением в университет.

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Она хотела произвести на сокурсников благоприятное впечатление и выглядеть одновременно стильно, но в то же время строго. Поэтому Меган Маркл остановила свой выбор на монохромных нарядах: костюмах в черно-белой и серой гамме.

Много лет спустя деловой стиль одежды пригодился ей и для создания образа юриста в телесериале «Мажоры», где она сыграла Рэйчел Зейн.

«У нее было видение того, как она хотела позиционировать себя в университете, и решила, что сконцентрируется на монохромных нарядах: черных и серых. Эта цветовая гамма позволила ей выглядеть стильно, изысканно и одновременно строго», — пояснил Мортон.

«Учитывая это, она остановила выбор на юбке-карандаше, топе или белой открытой блузе, которые хорошо сочетались с пиджаком. Это каким-то образом предопределило ее будущую роль в сериале, так как она свободно чувствовала себя в офисной одежде», — добавил биограф.

Меган играла в «Мажорах» с 2011 по 2018 год, пока не стала женой принца Гарри год назад, напоминает Express.