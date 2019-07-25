Звездный стиль

Выбор монохромных нарядов предопределил будущее Меган Маркл

Королевский биограф рассказал, как определенный стиль в одежде повлиял на жизнь герцогини Сассекской.

Выбор монохромных нарядов предопределил будущее Меган Маркл
Меган Маркл отдает предпочтение офисному стилю в одежде. Фото: Global Look Press

Автор книги «Меган: Голливудская принцесса» Эндрю Мортон заявил, что любовь герцогини Сассекской к однотонным нарядам предопределил ее будущее.

По его словам, будущая супруга принца Гарри сделала выбор в пользу монохромной одежды еще перед поступлением в университет.

Она хотела произвести на сокурсников благоприятное впечатление и выглядеть одновременно стильно, но в то же время строго. Поэтому Меган Маркл остановила свой выбор на монохромных нарядах: костюмах в черно-белой и серой гамме.

Много лет спустя деловой стиль одежды пригодился ей и для создания образа юриста в телесериале «Мажоры», где она сыграла Рэйчел Зейн.

«У нее было видение того, как она хотела позиционировать себя в университете, и решила, что сконцентрируется на монохромных нарядах: черных и серых. Эта цветовая гамма позволила ей выглядеть стильно, изысканно и одновременно строго», — пояснил Мортон.

«Учитывая это, она остановила выбор на юбке-карандаше, топе или белой открытой блузе, которые хорошо сочетались с пиджаком. Это каким-то образом предопределило ее будущую роль в сериале, так как она свободно чувствовала себя в офисной одежде», — добавил биограф.

Меган играла в «Мажорах» с 2011 по 2018 год, пока не стала женой принца Гарри год назад, напоминает Express.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл последние новостимодамода и стиль

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Выбор монохромных нарядов предопределил будущее Меган Маркл
Интересно?
Поделись с друзьями: