Нетребко в плетеной шляпе и платье-макси вышла на прогулку в Зальцбурге

Анна Нетребко является не только знаменитой оперной дивой, но и настоящей модницей. Нестандартная фигура ничуть не мешает певице одеваться со вкусом. Если на сцене она чаще всего предстает в пышных платьях с кринолином, то в обычной жизни ее можно увидеть как в мини-шортах, так и в спортивном костюме. Однако больше всего артистка любит яркие запоминающиеся женские образы.

Если для прогулки в Мюнхене белые брюки и алую блузку она дополнила причудливой туникой в горошек, а также серьгами с перьями, то в Вене певица появилась в платье-халате с вышивкой и цветных мюлях. Казалось, что после этого Анне уже не удастся удивить поклонников, но это оказалось не так.

23 июля Нетребко приехала в Австрию. Она вскоре отправилась на прогулку и выбрала для этого стильный ретро-образ. Певица облачилась в бежевое платье-макси с глубоким декольте и поясом. Его она дополнила плетеной шляпой с изогнутыми полями и круглой сумкой в тон. На этот раз оперная дива предпочла мюли светлого оттенка. Она смогла выделиться среди прохожих в Зальцбурге.

Поклонники пришли в восторг от образа знаменитости. Многие даже стали подозревать, что у артистки есть стилист, но она эти домыслы опровергла.

«Анна, я балдею от ваших нарядов», «Красотуля! Во всех ты, душечка, нарядах хороша!», «Шикарная барышня», «Словно из 19 века», «Вот это образ!», «Скарлетт О’Хара. Нет, лучше», — прокомментировали снимки звезды подписчики. Напомним, что любовь к шляпам у Нетребко появилась после того, как она взяла урок стиля у Александра Васильева.