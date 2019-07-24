Звездный стиль

От брюнетки до огненно-рыжей: Шишкова снялась в модной фотосессии

Для очередной фотосъемки модель примерила разные парики.

От брюнетки до огненно-рыжей: Шишкова снялась в модной фотосессии
Алена Шишкова. фото: instagram.com/missalena.92/

Алена Шишкова долгое время встречалась с рэпером Тимати. Девушка даже родила ему дочку Алису, но вскоре после этого влюбленные расстались. Артист поддерживает с ней дружеские отношения и активно участвует в воспитании наследницы. Однако скоро в его семье грядет еще одно пополнение. Новая избранница рэпера Анастасия Решетова беременна и подарит ему малыша уже осенью. Тем временем Алена занимается своей карьерой.

Много раз девушку сравнивали с куклой Барби из-за ее стройной фигуры и светлых волос. Шишкова тщательно за собой ухаживает и раньше была частой посетительницей салона красоты White Star, который принадлежал ей и ее подруге. Однако вторая владелица бизнеса ее предала, переоформив бизнес полностью на себя. Теперь девушка судится с уже экс-подругой. Но похоже, что это дало модели свободу для действий.

Не так давно она сделала перманентный макияж губ и подстриглась под каре. А 23 июля Алена приняла участие в модной фотосессии, для которой примерила три парика. Сначала она предстала с огненно-рыжим оттенком волос. Большинство поклонников сошлись во мнении, что такой цвет ей идет больше.

Также девушка позировала перед камерой в образе жгучей брюнетки. Темные локоны оттенили ее светлую кожу. Этот оттенок уже не так сильно понравился подписчикам.

А вот в образе шатенки Шишкова смотрелась ярко и очень эффектно. Этот факт отметили многие ее фанаты. «Тебе так круто в этом цвете! Сияешь прям», «Очень идёт, лучше, чем блонд, в 100 раз!», «Это твой цвет! Идеально!» — прокомментировали пост пользователи Сети.

Пока Алена осталась со светлыми волосами, но не исключено, что скоро она сменит имидж. Девушкам часто хочется перемен, поэтому они и отправляются в салоны красоты. Модель любит наращивать волосы, но вот цвет она почти никогда не меняла, придерживаясь светлых тонов. А как вы думаете, какой цвет волос ей больше к лицу?

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От брюнетки до огненно-рыжей: Шишкова снялась в модной фотосессии
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