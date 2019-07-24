Звездный стиль

Чехова этим летом сделала акцент на желтый цвет одежды

Телеведущая пытается приободриться яркими цветами из-за пасмурной погоды.

Чехова этим летом сделала акцент на желтый цвет одежды
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova/

Погода этим летом не радует москвичей. Похолодания и дожди портят настроение в том числе и российским звездам. Когда у Анфисы Чеховой была возможность, она сбежала от сырости в Дубай. Телеведущей так понравилось путешествовать, что следом она отправилась в Южную Корею.

После возвращения в Москву Чехова решила поднять себе настроение яркими нарядами. В последнее время звезда выбирает желтые платья и пиджаки. На этот раз Чехова надела к яркому жакету контрастные синие джинсы.

«Как вы понимаете, этим дождливым летом я бодрюсь при помощи жёлтенького. Мой Instagram превратился в домик цыплёнка», — написала Анфиса Чехова.

Подписчики заметили, что желтый – цвет денег. Телеведущая обрадовалась, что яркий оттенок может притянуть богатство. К образу Чехова добавила синие лоферы. Звезда призналась, что у нее целая коллекция подобной обуви, в том числе с инициалами и ее знаком зодиака.

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Чехова этим летом сделала акцент на желтый цвет одежды
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