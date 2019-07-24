Хилькевич в кружевном топе и шортах продемонстрировала подтянутую фигуру

Анна Хилькевич зимой жаловалась, что даже няни не особо спасают ее в отпуске. Вместе с мужем, бизнесменом Артуром Волковым, актриса воспитывает двоих детей: трехлетнюю Арианну и Марию, которой в августе исполнится годик. Первое время девушка отказывалась от помощи няни, но потом поняла, что одна уже не справляется со всеми обязанностями. Этим летом, чтобы точно отдохнуть в отпуске, звезда «Универа» уехала в Испанию без детей.

Пять дней Анна провела на Ибице вместе с мужем. Она купалась и загорала на пляже, а также побывала вместе с супругом на вечеринке, получив массу эмоций. 23 июля пара села на паром и добралась до соседнего острова. В городе Пальма-де-Майорка актриса устроила небольшую фотосессию. На фото, которое она опубликовала в соцсети, Хилькевич позирует в джинсовых мини-шортах, кружевном топе и сандалях на платформе. Наряд подчеркнул фигуру звезды и позволил продемонстрировать идеальный пресс.

«Ну, вот и я научилась правильно ставить ножки на фото. Осталось над руками и лицом поработать», — с иронией написала артистка.

Поклонники восхитились фигурой девушки, которая меньше года назад родила второго ребенка. «Глядя на фото, даже не верится, что вы мама двоих деток, так держать!», «Класс босоножки», «Фигура огонь», «Очень классный кадр», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Анна активно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. После первой беременности она похудела очень быстро. От лишних килограммов ей помог избавиться плотный рабочий график. Порой девушка просто не успевала есть. А вот после появления второго ребенка актрисе пришлось постараться, чтобы набранные килограммы ушли.