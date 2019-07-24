Звездный стиль

Эффект ню: Клюкина выбрала трендовый купальник телесного цвета

Фото звезды «Холостяка» активно обсуждается в Сети.

Эффект ню: Клюкина выбрала трендовый купальник телесного цвета
Дарья Клюкина/instagram.com/klyukina_d/

Как сфотографироваться «ню», но при этом остаться одетой? Звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина знает ответ на этот вопрос. Недавно она выложила в Instagram фото, глядя на которое непонятно, одета девушка или нет.

Весь секрет кроется в цвете купальника. Он полностью совпадает с оттенком ее кожи. Кроме того, Дарья на фото сидит спиной, лишь слегка обернувшись к камере, т. е. части тела, которые могли бы выдать ее «одетость» скрыты.

«Фото из серии «показалось» — метко заметила одна из подписчиц Клюкиной. И с ней нельзя не согласиться. Впервые взглянув на снимок, обязательно вернешься к его просмотру вновь, чтобы убедиться, нет ли тут оптического обмана.

Напомним, недавно Анжелика Ревва тоже похвасталась своими формами в Сети. На фото из откровенной фотосессии на ней нет ничего кроме облегающих джинсов с завышенной талией. Девушка написала в комментарии, что хочет, чтобы ее дочери гордились матерью, чем вызвала волну колких комментариев в свой адрес.

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Эффект ню: Клюкина выбрала трендовый купальник телесного цвета
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