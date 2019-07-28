Какие юбки модно носить этим летом, а от каких фасонов лучше воздержаться

Эксперт портала Teleprogramma.pro рассказал про тренды и антитренды лета 2019 года.

Ну, какое лето без юбки? Короткие, длинные, цветные и однотонные — этот элемент одежды может сделать образ незабываемым или невообразимо испортить фигуру. Что модно этим летом, а что лучше отвезти на дачу, порталу Teleprogramma.pro рассказала эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави.

Юбки длины миди

В первую очередь эксперт советует обратить внимание на длинные юбки: в пол или миди. Причем второй вариант предпочтительнее, потому что юбки в пол лучше оставить для торжественных случаев.

«Фактуры, рисунки – все на ваш вкус и соответствие ситуации. Здесь могут быть шифон, плиссе, тонкий хлопок, трикотаж, прозрачные ткани. Модные рисунки сезона — горох, пэчворк (принт, имитирующий сшитые лоскуты ткани. — Прим. ред.), клетка, цветочная тема.

Отдельно скажу о плиссе. Однотонные, короткие, металлических оттенков лучше смотрятся на молодых особах. Всем остальным для создания романтического легкого образа стоит обратить свое внимание на длинные варианты в двухцветных решениях и принтах. Актуально мелкое плиссе или гофре», — прокомментировала Елена Бестави.

Юбки с запахом

Обратите внимание на юбки из легких тканей, чтобы не было жарко. А также не ограничивайте себя строгостью цвета: лето — пора, когда можно позволить себе сочные краски.

«Модель плавно перешла в летний гардероб из зимних коллекций и явно не сдаст позиции осенью. В моде фасоны трапеция и прямые. Летние варианты часто украшены воланами. Длина от мини до миди», — объяснила эксперт.

Юбка с клиньями

Эта модель напоминает юбку-карандаш, но к низу расширяется. Эдакий клеш создает впечатление клиньев и навевает ретро-историю.

«Классическое годе видоизменилось практически до неузнаваемости. Ушла строгость линий, появилось много асимметрии. Хочу обратить внимание на то, что если взор упал на сложный крой, то лучше выбирать ткани однотонные либо с неярким рисунком. Иначе эффектность фасона останется незамеченной», — продолжает Бестави.

Юбка-колокол

Сколько лет данная модель в моде, трудно сосчитать. Но летом 2019 года и ее коснулись изменения. Например, юбки из неопрена будут считаться антитрендом.

«Такие юбки часто встречаются с изображением животных, птиц, цветов. Длина миди очень хорошо подходит для коррекции фигуры. А мини с широкой линией пояса из ткани металлик великолепно смотрится на молоденьких девушках», — поделилась секретом Бестави.

Прямая юбка

В летнем гардеробе есть место и классике, но ее дизайнеры тоже интерпретировали на свой лад.

«И снова – «все, кроме скучного». Длина от миди до мини. Всевозможные фактуры и принты. И декор! В виде крупных пуговиц спереди или по бокам. В виде бахромы. Вставки в боковой шов воланов. И широкие пояса тоже как декор», — подытожила эксперт по имиджу и стилю.

Антитренды

Если ничего из трендового вам не понравилось, то хотя бы не надевайте то, что окончательно вышло из моды. Вот список из пяти антитрендов, которые можно смело отправить на дачу или в мусорное ведро.

1. Юбки-пачки.

2. Юбки-колокол из неопрена.

3. Юбки длиной чуть выше колена.

4. Классический вариант годе.

5. Юбки с пальмовым принтом даже самых модных фасонов.

Эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави

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