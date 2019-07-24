Звездный стиль

Утяшева отметилась на яхте в трендовом мини-комбинезоне в горох

Павел Воля с супругой смогли найти время для совместного отдыха — в отличие от Гарика Харламова и Кристины Асмус.

Утяшева отметилась на яхте в трендовом мини-комбинезоне в горох
Ляйсан Утяшева (Фото: Globallookpress.com)

34-летняя Ляйсан Утяшева опубликовала в Stories свежий кадр. Гимнастка устроила импровизированную фотосессию на борту яхты, примерив черный трендовый комбинезон в горох. О моде на этот принт рассказала соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» — Эвелина Хромченко.

Ранее супруга шоумена Павла Воли рассказала поклонникам о том, что она вместе с возлюбленным отправилась в в Амстердам. Первые два дня оказались очень насыщенными и богатыми на приключения.

«Проплыли 165 каналов, перешли через 200 мостов, три раза были чуть не сбиты велосипедистами… Прятались от града в магазине. Не успели в музей Ван Гога!! В общем, город красивый, люди приятные, нам понравилось», — добавила Утяшева.

Ляйсан Утяшева отдыхает на яхте вместе с Павлом Волей. (Фото: Instagram.com/liasanutiasheva)

Свой образ гимнастка дополнила алой помадой и солнцезащитными очками, отказавшись от обуви. По словам спортсменки, она тщательно следит за фигурой и отдает предпочтение утренним пробежкам. Кроме того, поддерживать мышцы в тонусе ей помогают танцы.

Примечательно, что в отличие от Павла Воли и Ляйсан Утяшевой — резидент Comedy Club Гарик Харламов с супругой Кристиной Асмус так и не смогли определиться со временем для совместного отпуска. Дело в том, что Гарик занят сразу в нескольких проектах, да и сама Кристина жаловалась на плотный рабочий график. При этом актриса все-таки устроит себе небольшую перезагрузку. Избранница шоумена надеется восстановить силы на каникулах: Кристина мечтает как следует отоспаться на отдыхе. Кого Асмус возьмет с собой в отпуск, знаменитость так и не уточнила. Скорее всего компании актрисе составит ее дочь Анастасия.

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Утяшева отметилась на яхте в трендовом мини-комбинезоне в горох
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