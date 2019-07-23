Гагарина в джинсовом мини прогулялась по Стокгольму

Совсем недавно Полина Гагарина вместе с семьей прилетела с отдыха в Греции, где она несколько недель наслаждалась морем и солнцем.
Не прошло и семи дней, как 32-летняя певица отправилась в новое путешествие — на этот раз в столицу Швеции.
Для прогулки по Стокгольму звезда российского шоу-бизнеса выбрала молодежный наряд — ярко-розовый топ и короткую джинсовую юбку, позволяющую Гагариной продемонстрировать публике ее стройные и загорелые ноги. Образ певицы дополнили белые кроссовки и спортивная сумка в цвет.
«Музицируем», — подписала Полина новое фото в соцсети Instagram, на котором она позирует возле студии звукозаписи. Отправилась ли Гагарина в Швецию записывать новую песню — пока не известно.
32-летняя певица то и дело делится модными образами у себя в соцсетях. Так, недавно стройная артистка призналась в любви к джинсам с завышенной талией и показала, как она предпочитает носить этот элемент одежды.