Звездный стиль

Гагарина в джинсовом мини прогулялась по Стокгольму

Не прошло и недели с последней поездки певицы, как она отправилась в новое путешествие.

Гагарина в джинсовом мини прогулялась по Стокгольму
Полина Гагарина / global look press

Совсем недавно Полина Гагарина вместе с семьей прилетела с отдыха в Греции, где она несколько недель наслаждалась морем и солнцем.

Не прошло и семи дней, как 32-летняя певица отправилась в новое путешествие — на этот раз в столицу Швеции.

Для прогулки по Стокгольму звезда российского шоу-бизнеса выбрала молодежный наряд — ярко-розовый топ и короткую джинсовую юбку, позволяющую Гагариной продемонстрировать публике ее стройные и загорелые ноги. Образ певицы дополнили белые кроссовки и спортивная сумка в цвет.

«Музицируем», — подписала Полина новое фото в соцсети Instagram, на котором она позирует возле студии звукозаписи. Отправилась ли Гагарина в Швецию записывать новую песню — пока не известно.

32-летняя певица то и дело делится модными образами у себя в соцсетях. Так, недавно стройная артистка призналась в любви к джинсам с завышенной талией и показала, как она предпочитает носить этот элемент одежды.

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мода и стильмодный образПолина ГагаринаШвецияюбка

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Гагарина в джинсовом мини прогулялась по Стокгольму
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