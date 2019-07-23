Марго Робби посетила кинопремьеру фильма Тарантино в белом платье Chanel

В Лос-Анджелесе состоялась громкая премьера новой работы Квентина Тарантино под названием «Однажды в Голливуде». Гостями торжественного мероприятия в Калифорнии стали звезды первой величины: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Адриана Лима, Бритни Спирс и многие другие.
Не обошла своим вниманием кинопремьеру и 29-летняя актриса Марго Робби. Для мероприятия она выбрала белоснежное платье в пол из новой коллекции французского дома моды Chanel. Элегантный образ звезды Голливуда дополнили изящные золотые украшения и клатч. Также визажист актрисы решил создать акцент на ее глазах, сделав макияж в этой области в трендовых красно-персиковых тонах.
Фотографии Марго Робби на премьере фильма в Лос-Анджелесе уже появились на страницах различных модных журналов в соцсети Instagram.
Отметим, что на мероприятии также появилась Бритни Спирс вместе со своим бойфрендом. Для вечера поп-звезда выбрала красное обтягивающее платье.
Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Марго Робби снялась в нетипичной фотосессии для Vogue. 29-летняя звезда примерила на себя сразу образы сразу нескольких актрис разных эпох Голливуда.