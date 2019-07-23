Стеша Маликова показала, как носить комбинезон с гигантским бантом

Стеше Маликовой в феврале исполнилось 19 лет, но, несмотря на свой еще молодой возраст, она не прячется в тени своего знаменитого отца. Девушка увлекается всем, что связано с модой, при этом постепенно выходя на профессиональный уровень.

Несколько месяцев назад Стефания решила попробовать себя в качестве дизайнера, выпустив собственную коллекцию коктейльных платьев.

А недавно 19-летняя девушка продемонстрировала подписчикам комбинезон, дизайн которого она придумала и создала снова сама. Главным акцентом на нем стал гигантский бант на спине.

Фотографии в новом элементе одежды Маликова разместила у себя на странице в соцсети Instagram.

«Ох, как люблю комбинезоны! Сама их придумываю, рисую, ищу ткани. Благо, есть золотые руки мастера, кто помогает мне мечту превратить в реальность)))», — подписала новый снимок Стефания.

Мнения поклонников разделились. Одни оценили созданный Маликовой комбинезон, а другие посчитали наряд неудачным.

«Цвет выбран идеально», «Красиво очень», «Ты очень красивая, а вот этот комбез лучше без этой шторы намотанной, вот вообще не в тему», «Эммм, не было бы банта», «Не купила бы», «Для меня слишком большой разрез под руками, такое не могу носить», — отметили подписчики в комментариях.