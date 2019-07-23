Звездный стиль

Мария Горбань выбрала красный купальник для пляжной фотосессии

Снимком в бикини актриса поделилась с поклонниками в соцсети.

Мария Горбань выбрала красный купальник для пляжной фотосессии
Актриса «Кухни» Мария Горбань. Фото: globallookpress.com

Актриса Мария Горбань полюбилась многим зрителям в роли супруги ресторатора в сериале «Кухня». Артистка часто общается с поклонниками в соцсети, публикуя новые снимки, а недавно она устроила на отдыхе пляжную фотосессию.

На кадрах в Instagram можно увидеть, что для съемки девушка выбрала эффектное красно-черное бикини, подчеркивающее ее стройную фигуру. Мария позирует лежа на песке и смотрит прямо в камеру, опираясь на руку подбородком, а влажные распущенные волосы лишь добавляют пикантности ее откровенному образу. В подписи к фото Горбань отметила, что каждому человеку важно мечтать.

«Когда мы мечтаем, мы настоящие», – пишет актриса.

Поклонники звезды отметили, что Мария выглядит на снимках очень привлекательно. «Нимфа, русалка. Завораживает. Восхищает», «Красотка, огонь, суперская, только картины и рисуй!», «Сама вроде спокойная, как бриз, а в глазах – бушующее море», – выразили свое восхищение подписчики.

Фото: Instagram@gorban_masha

Отметим, Горбань часто публикует в сети снимки в купальниках, демонстрируя свои идеальные формы, и не стесняется сниматься полностью обнаженной. Недавно она приняла участие в съемках эротической фотосессии, кадры с этих съемок вызвали неоднозначную реакцию у поклонников. Нашлись те, кто осудил Марию и заявил, что женщина, являющаяся матерью, не должна позволять себе фотографироваться «раздевшись догола».

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Мария Горбань выбрала красный купальник для пляжной фотосессии
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