Звездный стиль

Лобода вслед за Лопыревой примерила модные мини-шорты

Певица проводит летние каникулы в компании восьмилетней дочери Евангелины.

Лобода вслед за Лопыревой примерила модные мини-шорты
Светлана Лобода (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Светлана Лобода поддержала летний тренд на мини-шорты. О моде на этот предмет гардероба в интервью Teleprogramma.pro рассказала стилист и тренд-аналитик Елена Бестави, посоветовав представительницам прекрасного пола обращаться к актуальной летней палитре: коралловым, лиловым и желтым тонам.

«Перефразируя известную фразу, можно сказать — мода проходит, а шорты остаются. Объяснение этому только одно — шорты очень практичны», — добавила Бестави.

Лобода вслед за Викторией Лопырева отдала предпочтение тканевым шортам, проигнорировав моду на деним, о которой напоминала соведущая Александра Васильева в программы «Модный приговор» — Эвелина Хромченко.

Светлана Лобода на отдыхе отдала предпочтение мини-шортикам (Фото: Instagram.com/lobodaofficial)

В Stories украинская исполнительница опубликовала свежий снимок, который она сделала во время отдыха. В кадре Светлана позирует в алых мини-шортах и топе оранжевого оттенка. Свой образ певица дополнила солнцезащитными очками и лентой для волос.

Напомним, что Светлана Лобода воспитывает двух дочерей: восьмилетнюю Евангелину и маленькую Тильду, младшая девочка появилась на свет в мае 2018 года. Малышке год и два месяца.

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звездный стильСветлана Лобода

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Лобода вслед за Лопыревой примерила модные мини-шорты
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