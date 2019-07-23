Лобода вслед за Лопыревой примерила модные мини-шорты

35-летняя Светлана Лобода поддержала летний тренд на мини-шорты. О моде на этот предмет гардероба в интервью Teleprogramma.pro рассказала стилист и тренд-аналитик Елена Бестави, посоветовав представительницам прекрасного пола обращаться к актуальной летней палитре: коралловым, лиловым и желтым тонам.

«Перефразируя известную фразу, можно сказать — мода проходит, а шорты остаются. Объяснение этому только одно — шорты очень практичны», — добавила Бестави.

Лобода вслед за Викторией Лопырева отдала предпочтение тканевым шортам, проигнорировав моду на деним, о которой напоминала соведущая Александра Васильева в программы «Модный приговор» — Эвелина Хромченко.

В Stories украинская исполнительница опубликовала свежий снимок, который она сделала во время отдыха. В кадре Светлана позирует в алых мини-шортах и топе оранжевого оттенка. Свой образ певица дополнила солнцезащитными очками и лентой для волос.

Напомним, что Светлана Лобода воспитывает двух дочерей: восьмилетнюю Евангелину и маленькую Тильду, младшая девочка появилась на свет в мае 2018 года. Малышке год и два месяца.