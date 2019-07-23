Елена Валюшкина назвала свой любимый аксессуар

Заслуженная артистка Российской Федерации Елена Валюшкина поделилась своим мнением, чем больше всего привлекательна женщина.

«Все-таки главное в женщине — это шляпка. Или глаза?! Нет, ноги! Эй, душа, конечно! Да нет! Чтобы борщи варить умела! Ну, уж нет! Шляпка! По волнам моей памяти. Лет эдак 6 назад. Тоже ничего», — написала 56-летняя актриса в Instagram.

В доказательство своих слов Валюшкина опубликовала фото шестилетней давности, где на ее прелестной головке красуется не менее прелестная шляпка.

Поклонникам образ артистки очень понравился, а вот с ее намеком на возраст многие из них не согласились. «В смысле была? А сейчас? Женщина в любом возрасте красавица», «Богиня», «Взгляд!», «Как всегда, хороша!», «Ты как дама из высшего общества. В этой шляпке не грозит тебе одиночество», «Какая вы умница! Не перестаю вами восхищаться!», «Вы из последней категории Женщина-Бриллиант!».

Напомним, Елена Валюшкина первый раз вышла замуж за своего преподавателя Леонида Фомина, брак распался через 11 лет. Со вторым супругом, актером и режиссером Александром Яцко, актриса развелась через 20 лет совместной жизни. У бывших супругов есть сын Василий и дочь Мария.