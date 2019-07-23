Стилист Меган Маркл одела другую клиентку в платье, как у герцогини

Свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась 19 мая 2018 года, произвела настоящий фурор. Особенное внимание, что неудивительно, досталось наряду невесты.

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Меган выбрала платье от французского дома моды Givenchy стоимостью ни много ни мало 434 тысячи долларов. Отдельное восхищение вызывала пятиметровая фата, прикрепленная к фамильной бриллиантовой тиаре 1932 года из коллекции Елизаветы II.

Впрочем, одним платьем жена принца Гарри решила не ограничиваться. На вторую, закрытую часть церемонии, она надела платье с американской проймой от Stella McCartney.

Второй наряд невесты выглядел элегантно и, что называется, в американском стиле. С его выбором актрисе помогала ее подруга, стилист Джессика Малруни, которая работала с ней в сериале «Форс-мажоры».

Каково же было удивление фанатов, когда на своей страничке в Instagram Джессика опубликовала фото другой, неизвестной невесты, своей клиентки, одетой в точно такое же платье. Невеста решила выбрать модель, как у Меган.

«Посмотрите на эту пару! На эту невесту и ее лебединую шею», — написала стилист.

«Эй, это же свадебное платье Меган!», «А что теперь так можно? Стилист просто дает одно и то же платье всем клиенткам?», «Это платье всегда будет ассоциироваться только с Меган, какой смысл портить свою же свадьбу», — написали фолловеры.