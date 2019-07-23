Звездный стиль

Стилист Меган Маркл одела другую клиентку в платье, как у герцогини

Поклонники безошибочно узнали модель платья жены принца Гарри.

Стилист Меган Маркл одела другую клиентку в платье, как у герцогини
Свадебное платье Меган Маркл досталось неизвестной американской невесте Фото: Eastnews

Свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась 19 мая 2018 года, произвела настоящий фурор. Особенное внимание, что неудивительно, досталось наряду невесты.

Меган выбрала платье от французского дома моды Givenchy стоимостью ни много ни мало 434 тысячи долларов. Отдельное восхищение вызывала пятиметровая фата, прикрепленная к фамильной бриллиантовой тиаре 1932 года из коллекции Елизаветы II.

Впрочем, одним платьем жена принца Гарри решила не ограничиваться. На вторую, закрытую часть церемонии, она надела платье с американской проймой от Stella McCartney.

Второй наряд невесты выглядел элегантно и, что называется, в американском стиле. С его выбором актрисе помогала ее подруга, стилист Джессика Малруни, которая работала с ней в сериале «Форс-мажоры».

Каково же было удивление фанатов, когда на своей страничке в Instagram Джессика опубликовала фото другой, неизвестной невесты, своей клиентки, одетой в точно такое же платье. Невеста решила выбрать модель, как у Меган.

«Посмотрите на эту пару! На эту невесту и ее лебединую шею», — написала стилист.

«Эй, это же свадебное платье Меган!», «А что теперь так можно? Стилист просто дает одно и то же платье всем клиенткам?», «Это платье всегда будет ассоциироваться только с Меган, какой смысл портить свою же свадьбу», — написали фолловеры.

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Стилист Меган Маркл одела другую клиентку в платье, как у герцогини
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