Безрукова продемонстрировала новую салонную укладку

Актриса не скрывает: она тщательно следит за своей внешностью.

Еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев отметил, что Ирина Безрукова в свои 54 года могла был стать примером для своих сверстниц. Актриса тщательно следит за внешностью. По словам историка мода, знаменитость продумывает каждый свой образ до мелочей, редко допуская незначительные ошибки. При этом соведущий Эвелины Хромченко подметил, что Ирина никогда не обижается на его критические отзывы, а наоборот старается прислушиваться к замечаниям.

В Stories Ирина Безрукова опубликовала свежий кадр, показав новую салонную укладку. Судя по недавним снимкам в микроблоге актрисы, она решила немного укоротить длину локонов. Теперь прическа знаменитости больше напоминает по форме каре.

«Сходила полечила волосики», — отметила актриса.

В своей колонке для Teleprogramma.pro Ирина Безрукова призналась, что за красотой и хорошей формой всегда стоит труд, регулярный уход за своим лицом, волосами, телом.