Звездный стиль

Нюша устроила фотосессию в купальнике за 28 тысяч рублей

Певица отдыхает перед выступлением в Таллине.

Нюша устроила фотосессию в купальнике за 28 тысяч рублей
Нюша. фото: globallookpress.com

Нюша в конце 2018 года впервые стала мамой. Своему супругу Игорю Сивову она подарила дочку. К новой роли певица привыкла очень быстро. Недавно она даже переехала с семьей в загородный дом, где у малышки будет еще больше места для игр. Сама артистка уже вернулась в форму. Она исключила из своего рациона сахар и некоторые виды молочной продукции, а также активно начала заниматься спортом.

В конце июля Нюша даст концерт в Таллине, а пока она решила набраться сил на побережье Средиземного моря. Однако в соцсети певица поделилась снимком, на котором позирует у бассейна. В кадре она запечатлена в слитном черном купальнике с оголенным плечом и присборенной тканью с с левой стороны. «Моё место силы там, где мои любимые , а мой power suit — идеальный купальник total black», — написала артистка.

Как оказалось такой купальник Melissa Odabash стоит 28680 рублей. Также он имеет в желтом цвете. Поклонники пришли в восторг от фотосессии. Они отметили, что певица находится в прекрасной форме. «Ой, милая! Ты, как всегда, когда поставишь фото — очарование», «Красота то какая», «Похожа на певицу Ханну», «Суперский купальник идёт очень, красивый вид», «Купальник сидит идеально», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что девушка этим летом решила внести свой вклад в защиту окружающей среды. Она призвала поклонников отказаться от вредных для планеты химикатов и пластика, сделать выбор в пользу альтернативных источников энергии. Артистка даже примерила алое бикини из переработанного пластика. Стоимость таких бикини варьируется от 500 рублей до 10 тысяч.

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Нюша устроила фотосессию в купальнике за 28 тысяч рублей
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