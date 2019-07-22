Сочный образ: Канделаки поддержала моду на лимонную гамму в одежде

43-летняя Тина Канделаки и Марина Ким встретилась на праздновании Международного дня бокса. Масштабное мероприятие состоялось на Красной площади. Среди приглашенных также был замечен и Костя Дзю. Позже в личном профиле Instagram Марина опубликовала совместное фото с Тиной. Судя по локации, кадр был сделан за кулисами.

«Красивая и спортивная Тина Канделаки!! День бокса 2019», — подписала снимок телеведущая.

Для выхода в свет Канделаки выбрала лимонную юбку, черный топ и розовые туфли-лодочки на шпильке. Знаменитость поддержала летний тренд, отдав предпочтение яркой цветовой гамме. О моде на лимонные тона в интервью Teleprogramma.pro рассказал стилист и дизайнер Глеб Винокуров. По словам модельера, актуальный и сочный лимон будет превосходно сочетаться с другими не менее яркими оттенками. При этом эксперт в области моды посоветовал представительницам прекрасного пола отказаться от монохромных образов.

Ранее лимонную палитру в одежде выбирали: актриса Екатерина Шпица, модель Светлана Бондарчук, Дарья Пынзарь, Юлия Меньшова и многие другие.

К слову, сама Марина Ким отдала предпочтение желтому платью с большим бантом на талии. К образу телеведущая подобрала крупные серьги и белые кроссовки.