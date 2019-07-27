Пугачева, Бондарчук и другие звезды старше 40, которые носят мини-юбки

Длина выше колена – отличный способ показать стройные ноги назло всем стереотипам.

Существует стереотип, якобы носить мини-юбки после 40 лет неприлично. На самом деле даже те, кто давно стал бабушкой, демонстрируют стройные ноги на зависть публике. Юлия Бордовских, Светлана Бондарчук, Алла Пугачева могут гордиться фигурами. Мини-юбки подчеркивают результат упорных тренировок и правильного питания. Какие звезды старше 40 носят короткую длину, узнаем в подборке Teleprogramma.pro.

Юлия Бордовских (50 лет)

Во время недавнего юбилея телеведущая показала, что возраст – не помеха красоте. Для девичника Бордовских выбрала черное мини-платье с пайетками, дополнив его ботильонами-казаками в тон. Веселые посиделки в Юрмале с подругами сопровождались песнями и танцами. Юлия Бордовских осталась довольна праздником.

Телеведущая неоднократно признавалась, что в детстве была полненькой, поэтому родители отдали её на баскетбол. Всерьез о лишнем весе Бордовских задумалась, когда связала свою жизнь с телевидением. С тех пор звезда разработала авторскую диету и выпустила две книги о том, как похудеть.

Ирина Пегова (41 год)

Актриса радует подписчиков жизнелюбием и интересными нарядами. Для прогулки за круассанами в Ницце Пегова выбрала задорную мини-юбку, белую майку и фисташковые босоножки на каблуке. Звезда старается питаться правильно, но не отказывает себе в маленьких сладких радостях.

На самом деле диеты часто вылетают из головы Ирины, когда она сосредоточена на съемках. Все же актриса советует вместо чая и кофе пить воду, а также есть порции размером с кулак — не больше. Пегова тщательно пережевывает пищу и выпивает до завтрака около литра воды.

Светлана Бондарчук (50 лет)

Главный редактор журнала «Hello!» не выглядит на свой возраст. Бондарчук приложила немало усилий, чтобы оставаться стройной в 50 лет. Конечно же, звезда может позволить себе экстремальное мини. К одному из светских раутов Светлана Бондарчук выбрала черное мини-платье со спущенными плечами, дополнив образ модными крупными серьгами.

В целом редактор глянца не так часто носит короткую длину, как могла бы. Стройной фигуры Светлана Бондарчук добилась благодаря йоге. Правильное питание также играет важную роль.

Наташа Королева (46 лет)

«Стеснение пропало» и у Наташи Королевой. Певица поразила Сеть снимком, где она стоит на руках абсолютно обнаженная, что уж говорить о мини-юбках. К выбору нарядов звезда подходит с фантазией. Так, неоновое короткое платье, которое она надела во время отпуска в Черногории, украшают оригинальные рукава, пришитые к юбке. Певица без комплексов также неоднократно выкладывает фото в бикини.

Конечно же, Наташе Королевой есть что показать. О фигуре благоверной заботится муж. 49-летний Тарзан (он же – Сергей Глушко) в свои годы может дать фору молодым – профессия обязывает. Долгие годы танцор правильно питается и не пропускает тренировок даже во время отпуска. Супруге Тарзан запрещает есть вредную жирную пищу. Иногда Наташа Королева мечтает о пирожках с мясом, но держит себя в руках. Результат – стройные ноги и идеальная фигура.

Любовь Успенская (65 лет)

Недавно королева шансона сменила титул и стала именовать себя новой королевой хип-хопа. Обновился не только стиль музыки, но и концертные наряды. Любовь Успенская в 65 лет демонстрирует стройные ноги — на зависть хейтерам. Певица стойко противостоит потоку негатива – не всем нравится, что «бабушка» не прячет фигуру за балахонами. Даже мнение модных критиков не изменило мнение Успенской.

Излюбленное сочетание для концертного наряда – высокие сапоги на шпильке и блестящее мини-платье. Конечно же, Любовь Успенская следит за питанием. Артистка полностью отказалась от алкоголя, как результат — никаких отеков на лице. Конечно же, правильное питание, бег и йога помогают певице выглядеть в свои 65 на все сто.

Алла Пугачева (70 лет)

Эпоха балахонов Пугачевой давно в прошлом. Теперь Алла Борисовна не стесняется демонстрировать постройневшие ноги в мини-юбках и укороченных шортах. Одним из запоминающихся образов Пугачева похвасталась на юбилейном концерте Владимира Леонтьева в Кремле.

Черную мини-юбку, кепку и высокие сапоги Примадонна дополнила красным удлинённым жакетом. Ноги Аллы Борисовны вызвали восхищение публики. Конечно же, возраст берет свое – певица серьезно ограничивает себя в еде из-за сахарного диабета. Теперь звезда питается только овощами и рыбой на пару, а также супами и фруктами.

Мнение эксперта

Александр Васильев, историк моды, телеведущий («Модный приговор», Первый канал)

«Мини-юбки стали символом феминистического движения и считались вызовом своему времени. Они есть в гардеробе практически каждой женщины, но не каждая женщина умеет бросать вызов и не выглядеть в мини вызывающе», — замечал в эфире своей программы Васильев.

Затем эксперт сделал заявление, с которым многие не согласились.

«Мини можно носить до 99 лет, но показывать только до 50. После 50-ти показывать только мужу!» — посоветовал Александр Васильев. Лолита, которая не отказывает себе в мини, публично обращалась к Васильеву, заявив, что будет носить мини-юбки, сколько пожелает.

Еще один модный эксперт и телеведущая Эвелина Хромченко с коллегой не согласна. Она уверена, носить мини стоит обязательно.