Звездный стиль

Стиль ретро: Пегова подчеркнула фигуру приталенным платьем

По возвращении из Ниццы актриса отправилась в Санкт-Петербург на съемки.

Стиль ретро: Пегова подчеркнула фигуру приталенным платьем
Ирина Пегова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Ирина Пегова не перестает делиться с верными почитателями свежими кадрами на личной страничке в Instagram. По возвращении из Ниццы знаменитость отправилась в Санкт-Петербург. Несколькими часами ранее актриса опубликовала в микроблоге снимок со съемок фильма. Перед объективом фотокамеры Ирина предстала в васильковом платье с пышной юбкой. Костюмеры сделали акцент на талии с помощью пояса. К образу Пегова подобрала босоножки в тон наряду и маленькую сумочку. Стилисты уложили белокурые локоны актрисы легкой волной, добавив им объем.

Ирина Пегова отметилась в васильковом платье (Фото: Instagram.com/pegovairina)

В одном из интервью актриса призналась, что никогда не комплексовала из-за проблем с фигурой. По словам Ирины, в юности она была очень худой, однако с возрастом у нее появились все необходимые изгибы и формы. Несмотря на то, что Пегова вполне довольна своей внешностью и параметрами, она старается питаться правильно. Устраивая себе разгрузочные дни, знаменитость отказывается от кофе и чая, отдавая предпочтение простой питьевой воде.

Помимо собственной карьеры Пегова также не забывает и о родительских обязанностях. Вместе с 13-летней дочкой Татьяной актриса отдыхала во Франции. Даже на каникулах Ирина делилась с подписчиками фотоотчетом. После того, как артистка вернулась из Ниццы, она отправилась в Санкт-Петербург на съемки.

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Стиль ретро: Пегова подчеркнула фигуру приталенным платьем
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