Звездный стиль

Внучка королевы Елизаветы вспомнила, как одевалась в 90-х

Принцесса Евгения ностальгирует по юности.

Внучка королевы Елизаветы вспомнила, как одевалась в 90-х
Принцесса Евгения с нежностью вспоминает детство при королевском дворе Фото: Globallookpress.com

Старшая дочь принца Эндрю, Евгения Виктория Елена Йоркская, нечасто упоминаемая персона в контексте британской королевской семьи. Как и ее отец, принцесса не живет во дворце, а ведет полностью самостоятельную жизнь.

Внучка королевы Елизаветы активно занимается благотворительностью и общественной работой. На прошлой неделе она отправилась в Вестминстерское аббатство в рамках мероприятия по противодействию торговле людьми. Тогда поползли слухи, что дочь принца просто старается держаться поближе к своей венценосной бабушке, чтобы остаться при дворе после ее смерти.

Возможно, сплетники были не так уже неправы. Неожиданно принцесса опубликовала в своих социальных сетях старый детский снимок. В то время они были гораздо больше вовлечены в жизнь королевской семьи, вероятно, Евгения хотела показать, что скучает по тем временам.

На фото Евгения и ее сестра Беатрис в одинаковых строгих костюмах, с аккуратными прическами и маленькими дамскими сумочками отправляются на церковную службу. Несмотря на юный возраст, девочки выглядят серьезными и сосредоточенными.

«Мы с Беатрис не можем удержаться от смеха, вспоминая, что мы в тот день положили в наши сумочки, отправляясь в церковь. Но нам, очевидно, очень нравятся наши костюмы сиреневого и салатового цветов. Ободки, обувь… Да, такими были наши 90-е», — написала принцесса.

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Внучка королевы Елизаветы вспомнила, как одевалась в 90-х
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