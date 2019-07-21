Ярко и солнечно: Бондарчук отметилась в лимонных брюках и куртке

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука — модель Светлана Бондарчук — опубликовала на личной страничке в Instagram свежие кадры. Примечательно, что для выхода в свет знаменитость выбрала трендовый оттенок летней палитры. В свои 50 лет Светлана тщательно следит за фигурой, ранее она уже делилась снимками в мини-шортах. Бондарчук, как и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, увлекается йогой.

В недавней импровизированной фотосессии знаменитость отметилась в лимонных брюках, подобрав к образу практичные кроссовки и белую объемную куртку. В интервью Teleprogramma.pro стилист и дизайнер Глеб Винокуров рассказал о том, что модная в этом сезоне лимонная палитра пользовалась популярностью у представительниц прекрасного пола и годом ранее.

«Благодаря яркости, насыщенности эта солнечная цветовая гамма актуальна и сегодня. Лимонный превосходно сочетается и с другими не менее сочными оттенками — красным и зеленым. Кроме того, этот цвет будет отлично смотреться с горошком», — подметил эксперт в сфере моды.

Также лимонный, по словам стилиста, гармонирует в сочетании с белым тоном. И судя по наряду Светланы, она не прогадала с цветовой палитрой, отдав предпочтение белой куртке и облегающим лимонным брюкам.