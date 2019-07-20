Звездный стиль

47-летняя Нетребко примерила образ индейца

Оригинальный костюм ей преподнес супруг Юсиф Эйвазов.

47-летняя Нетребко примерила образ индейца
Певица Анна Нетребко Фото: DDP ImagesSteffens/EAST NEWS

47-летняя оперная дива Анна Нетребко неравнодушна к ярким и необычным нарядам. Для отдыха или прогулок она часто выбирает причудливые шляпки, оригинальную обувь и одежду, где присутствует ручная вышивка. Но иногда исполнительница превосходит саму себя.

Недавно ее супруг, оперный певец Юсиф Эйвазов, вернулся к семье из США, штата Колорадо. Он приехал не с пустыми руками и преподнес необычный подарок – наряд индейца. Он состоял из бежевого халата с бахромой, вышивкой и традиционного головного убора, буквально усеянного перьями. Не примерить столь яркий наряд Нетребко не могла.

Итог «модного» эксперимента певица запечатлела на видео и продемонстрировала поклонникам в микроблоге.

«Муж с Колорадо вернулся, подарки привез. Вот, так теперь и будем ходить», — высказалась с улыбкой Нетребко.

Юсиф Эйвазов же в шутку добавил, что его жене не стоит расставаться с таким креативным нарядом. Остаться равнодушным к костюму индейца не смог и сын Анна Нетребко от предыдущего брака Тьяго. Мальчику приглянулся головной убор, который он с удовольствием примерил.

Отметим, аксессуары, где присутствуют перья, Нетребко надевает далеко не в первый раз. Недавно она отметилась новым образом, который дополнила яркими «пушистыми» серьгами, похожими на перья.

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Анна НетребкоАнна Нетребко последние новостидерзкий нарядЗвездные наряды

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47-летняя Нетребко примерила образ индейца
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