Звездный стиль

Глафира Тарханова показала публике красавицу-маму

Актриса сделала исключение и поделилась редким фото родственницы.

Глафира Тарханова показала публике красавицу-маму
Глафира Тарханова / global look press

Глафира Тарханова довольно редко публикует в соцсетях личные и семейные фотографии, предпочитая делиться в Instagram исключительно рабочими моментами, связанными со съемками, фотосессиями и различными проектами.

Однако в этот раз 35-летняя актриса решила сделать исключение и опубликовала редкий снимок своей мамы — Алены Владимировны. Артистка рассказала, что отправила родственницу в салон красоты и затем поделилась результатом работы визажистов.

Мама Тархановой предстала перед пользователями Сети с освежающим, но неброским макияжем, который сделал ее визуально моложе.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит мама 35-летней актрисы и отметили, что теперь ясно, в кого Глафира такая красавица.

«Очень красивая у Вас мама, Глафира», «Мама красавица с добрыми глазами», «Вот, оказывается, в кого Вы такая красавица», «Красавица ваша мамочка. Это у вас наследственное», «Вы обе красавицы», — написали фанаты в комментариях.

Ранее Глафира Тарханова рассказала, как изменился ее режим дня после того, как она вернулась в российскую столицу после отдыха в Мадриде.

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Глафира Тарханова показала публике красавицу-маму
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