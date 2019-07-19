Глафира Тарханова показала публике красавицу-маму

Глафира Тарханова довольно редко публикует в соцсетях личные и семейные фотографии, предпочитая делиться в Instagram исключительно рабочими моментами, связанными со съемками, фотосессиями и различными проектами.

Однако в этот раз 35-летняя актриса решила сделать исключение и опубликовала редкий снимок своей мамы — Алены Владимировны. Артистка рассказала, что отправила родственницу в салон красоты и затем поделилась результатом работы визажистов.

Мама Тархановой предстала перед пользователями Сети с освежающим, но неброским макияжем, который сделал ее визуально моложе.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит мама 35-летней актрисы и отметили, что теперь ясно, в кого Глафира такая красавица.

«Очень красивая у Вас мама, Глафира», «Мама красавица с добрыми глазами», «Вот, оказывается, в кого Вы такая красавица», «Красавица ваша мамочка. Это у вас наследственное», «Вы обе красавицы», — написали фанаты в комментариях.

Ранее Глафира Тарханова рассказала, как изменился ее режим дня после того, как она вернулась в российскую столицу после отдыха в Мадриде.