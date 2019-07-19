Мелания Трамп встретилась со спортсменами в классическом костюме от Michael Kors

Мелания Трамп — не только первая леди США, но и икона стиля для многих не только в Штатах, но и за пределами страны. За каждым выходом в свет супруги Дональда Трампа внимательно поклонники и модные критики.

В этот раз американский президент и его жена пригласили в Белый дом спортсменов, отличившихся на Специальной Олимпиаде в Абу-Даби, а также провели им экскурсию по своей резиденции.

Для официальной встречи Мелания Трамп в этот раз выбрала классический костюм. Она надела белую рубашку и темно-синий костюм с укороченными брюками от Michael Kors. Свой образ первая леди США дополнила любимыми лодочками от Manolo Blahnik.

Фотографии с мероприятия уже появились на странице Трамп в Instagram и в других аккаунтах, посвященных жене американского президента. Многие поклонники оценили элегантный образ Мелании в Белом доме.

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