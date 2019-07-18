После отпуска Орбакайте обновила стрижку у Влада Лисовца

Пока Алла Пугачева вместе с младшими детьми отдыхает в Юрмале, Кристина Орбакайте составила компанию Филиппу Киркорову и его семье. Вместе они отправились в Майами, чтобы отпраздновать день рождения сына певца – Мартина. Компания каталась на аттракционах в Диснейленде и загорала на побережье Флориды.

После двух недель отпуска Кристина Орбакайте вернулась в Москву. Певица первым делом наведалась к другу – известному стилисту Владу Лисовцу.

«А мы на стиле. После отпуска сразу в заботливые руки», — подписала совместный снимок Орбакайте. Артистка доверяет свои волосы только Лисовцу. Судя по фото, певица обновила стрижку. Орбакайте далеко не единственная из звезд, кто пользуется услугами стилиста. Валерия и Саша Савельева также часто посещают салон Лисовца.

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Для прогулки по городу Кристина Орбакайте выбрала расслабленный образ. Белую футболку и синие джинсы певица дополнила модными очками и сумкой-шоппером. Подписчики в Instagram, как всегда, засыпали певицу комплиментами и оценили стильный образ.