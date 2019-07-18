Звездный стиль

После отпуска Орбакайте обновила стрижку у Влада Лисовца

Певица доверяет свои волосы исключительно знаменитому стилисту.

После отпуска Орбакайте обновила стрижку у Влада Лисовца
Кристина Орбакайте. Фото: globallookpress

Пока Алла Пугачева вместе с младшими детьми отдыхает в Юрмале, Кристина Орбакайте составила компанию Филиппу Киркорову и его семье. Вместе они отправились в Майами, чтобы отпраздновать день рождения сына певца – Мартина. Компания каталась на аттракционах в Диснейленде и загорала на побережье Флориды.

После двух недель отпуска Кристина Орбакайте вернулась в Москву. Певица первым делом наведалась к другу – известному стилисту Владу Лисовцу.

«А мы на стиле. После отпуска сразу в заботливые руки», — подписала совместный снимок Орбакайте. Артистка доверяет свои волосы только Лисовцу. Судя по фото, певица обновила стрижку. Орбакайте далеко не единственная из звезд, кто пользуется услугами стилиста. Валерия и Саша Савельева также часто посещают салон Лисовца.

Для прогулки по городу Кристина Орбакайте выбрала расслабленный образ. Белую футболку и синие джинсы певица дополнила модными очками и сумкой-шоппером. Подписчики в Instagram, как всегда, засыпали певицу комплиментами и оценили стильный образ.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Влад Лисовецзвездный стильКристина Орбакайте

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
После отпуска Орбакайте обновила стрижку у Влада Лисовца
Интересно?
Поделись с друзьями: