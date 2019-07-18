Звездный стиль

Киркоров решился на модный образ с шортами от Versace

Певец не изменяет любимому бренду и не боится выглядеть ярко.

Киркоров решился на модный образ с шортами от Versace
Филипп Киркоров/instagram.com/fkirkorov/

Киркорова можно смело назвать не только популярным артистом, но и королем самопиара. Почти каждый пост, опубликованный музыкантом на его странице в соцсети, обсуждается поклонниками. Возможно, секрет в том, что Филипп не боится выглядеть смешным. Так, на очередном снимке «великий и ужасный» Киркоров не постеснялся предстать в разноцветном костюме от Versace с шортами. Модные эксперты советуют мужчинам быть осторожней при выборе этого предмета гардероба. Но Киркоров может себе позволить.

Versace —  один из любимых брендов артиста. Он нередко публикует снимки total-look от этой марки. Недавно Филипп обнародовал смешное фото на фоне Эйфелевой башни в Париже, где на нем надеты эксклюзивные брюки от известного бренда.

«Не изменяя 20-летней традиции. На том же месте, в тот же час…» — подписал свои самые свежие снимки в аккаунте Киркоров, на которых он стоит, раскинув руки, на фоне моря.

Кадры сделаны вблизи храма с видом на приморское побережье вдоль трассы Ялта — Севастополь. В этом году народный артист России и почетный гражданин Ялты Филипп Киркоров снова посетил в Крыму Храм Воскресения Христова в Форосе, в народной версии — Форосскую церковь. В прошлом году он побывал в храме в августе.

Кстати, 19 августа 1991 года в Ялте в киноконцертном зале «Юбилейный» состоялся первый концерт Киркорова в Крыму. По словам артиста, выступление едва не оказалось под угрозой срыва «из-за тех страшных событий, которые потом перевернули ход истории всей нашей страны».

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«Юбилейный»КрымФилипп Киркоров

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Киркоров решился на модный образ с шортами от Versace
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