39-летняя Боня выбрала для прогулки ультракороткое розовое платье

Бывшая участница «Дома-2» не уверена, к лицу ли ей оттенок пыльной розы.

Виктория Боня — бывшая участница телепроекта «Дом-2», светская львица, телеведущая и большая модница. На своей странице в соцсети Instagram с аудиторией больше 6 миллионов человек Боня практически ежедневно рассказывает о своей жизни и делится модными образами.

В этот раз Виктория показала несколько фотографий с прогулки в Монте-Карло. Девушка предстала в коротком платье цвета пыльной розы, дополнив образ светлой сумкой и бежевыми босоножками.

«Немного фоточек со вчерашнего вечера. Всегда думаю, что розовые платья смотрятся на мне инфантильно.. идёт мне розовый цвет, что думаете?» — подписала Боня новые кадры в Instagram.

Поклонники поспешили похвалить чувство стиля телеведущей, а также отметили, что она очень молодо выглядит.

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«Очень идет, Вика!!! Такая нежная принцесса!!!», «Тут как девочка», «Виктория, платьюшко и цвет вам очень идёт!)», «Виктория, отлично выглядишь, красотка. Платье, босоножки и сумка классные», «Вы очень красивая, вам идёт, очень молодо выглядите», «Очень красиво! Нежно и благородно!» — написали интернет-пользователи в комментариях.

Ранее Виктория Боня показала подписчицам, как сочетать вещи с крупными логотипами в одном образе, «выгуляв» новый наряд от Gucci.