Ольга Орлова показала, как носить белый приталенный жакет

Ольга Орлова — не только талантливая певица, успешная телеведущая, защитница животных, но и активный пользователь соцсети Instagram. За обновлениями на странице артистки следят более 1,5 миллиона подписчиков. Чаще всего Орлова публикует свои модные образы, а также делится мудрыми мыслями с поклонниками.

В этот раз 41-летняя телезвезда опубликовала снимок, на котором она предстала в элегантном образе. Певица примерила приталенный белый жакет с крупными пуговицами и сделала макияж с акцентом на глаза. От аксессуаров певица отказалась — роскошный костюм их не требует.

«Если тебе когда-нибудь захочется найти такого человека, который сможет одолеть любую, даже самую тяжелую беду и сделать тебя счастливым, когда этого не может больше никто: ты просто посмотри в зеркало и скажи: «Привет!» — поделилась цитатой Ричарда Баха у себя в Instagram Орлова.

Многие поклонники оценили мудрую мысль, а также не забыли похвалить элегантный образ Ольги. Среди комментаторов оказалась и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ольга Солнце.

«Вооооооу…..» — отреагировала на фото телезвезда, добавив к комментарию «влюбленный» эмодзи.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Ольга Орлова отказалась «состарить» себя вслед за другими звездами в Instagram. Певица считает, что ей еще рановато представлять себя в пожилом возрасте.