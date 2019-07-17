Звездный стиль

Ольга Орлова показала, как носить белый приталенный жакет

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Солнце не смогла пройти мимо нового снимка певицы.

Ольга Орлова показала, как носить белый приталенный жакет
Ольга Орлова / global look press

Ольга Орлова — не только талантливая певица, успешная телеведущая, защитница животных, но и активный пользователь соцсети Instagram. За обновлениями на странице артистки следят более 1,5 миллиона подписчиков. Чаще всего Орлова публикует свои модные образы, а также делится мудрыми мыслями с поклонниками.

В этот раз 41-летняя телезвезда опубликовала снимок, на котором она предстала в элегантном образе. Певица примерила приталенный белый жакет с крупными пуговицами и сделала макияж с акцентом на глаза. От аксессуаров певица отказалась — роскошный костюм их не требует.

«Если тебе когда-нибудь захочется найти такого человека, который сможет одолеть любую, даже самую тяжелую беду и сделать тебя счастливым, когда этого не может больше никто: ты просто посмотри в зеркало и скажи: «Привет!» — поделилась цитатой Ричарда Баха у себя в Instagram Орлова.

Многие поклонники оценили мудрую мысль, а также не забыли похвалить элегантный образ Ольги. Среди комментаторов оказалась и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ольга Солнце.

Комментарий
https://www.instagram.com/olgaorlova1311/

«Вооооооу…..» — отреагировала на фото телезвезда, добавив к комментарию «влюбленный» эмодзи.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Ольга Орлова отказалась «состарить» себя вслед за другими звездами в Instagram. Певица считает, что ей еще рановато представлять себя в пожилом возрасте.

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модный образОльга ОрловаОльга Солнцеэлегантность

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Ольга Орлова показала, как носить белый приталенный жакет
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